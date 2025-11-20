देश

Bihar Probable Ministers List : नितीशकुमार यांच्या नवीन मंत्रिमंडळातील संभाव्य मंत्र्यांची यादी आली समोर!

जाणून घ्या, जेडीयू, भाजप अन् एनडीए आघाडीमधील मित्र पक्षातून कोण कोण शपथ घेणार आहेत.
Probable Ministers in Nitish Kumar’s Upcoming Cabinet : नितीशकुमार हे आज बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची दहाव्यांदा शपथ घेणार आहेत. पाटणा येथे हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडणार आहे. एनडीएमधील सर्व घटक पक्षांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि प्रमुख नेते या सोहळ्यास हजर असणार आहेत. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची उपस्थिती राहणार आहे. 

नितीश कुमारांच्या शपथविधीपूर्वी त्यांच्या या नवीन मंत्रिमंडळात कोणाला संधी मिळणार, याबाबतची एक संभाव्य यादी सध्या समोर आली आहे. यामध्ये नितीश कुमार यांच्या जेडीयू, भाजप आणि सहकारी मित्र पक्षातील आमदरांची नावे आहेत.

JDU कोट्यातील संभाव्य मंत्र्यांची नावे -

विजय चौधरी, बिजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रावणकुमार, लेसी सिंग, रत्नेश सदा, दामोदर रावत, जामा खान, श्याम रजक, सुनील कुमार

भाजपच्या कोट्यातील संभाव्य मंत्र्यांची नावे –

दिलीप जैस्वाल, सम्राट चौधरी, विजयकुमार सिन्हा, नितीन नवीन, नितीश मिश्रा, रेणू देवी, मंगल पांडे, नीरजसिंग बबलू, हरी साहनी, संजय सरोगी, रजनीश कुमार, श्रेयसी सिंग

मित्रपक्षांपैकी कोण शपथ घेऊ शकतो? -

लोक जनशक्ती पार्टी रामविलास पक्षाचे राजू तिवारी, हिंदुस्थानी अवाम मोर्चाचे  संतोष सुमन, राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे स्नेहलता कुशवाह यांची नावे सध्या मंत्रिपदाच्या शपथेसाठी चर्चेत आहेत.

