Amit Shah on No Confidence Motion: लोकसभेत आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी गेल्या ९ वर्षात सरकारनं काय काय केलं याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी राहुल गांधी यांच्याभाषणावर टीका केली.

ही टीका करताना त्यांनी कलावती नावाच्या एका महिलेचा उल्लेख केला. पण ही महिला कोण? तिचा संदर्भ का दिला? जाणून घेऊयात. (No Confidence Motion who is Kalavati which name is taken by Amit Shah)

राहुल गांधींना टार्गेट करताना शहा म्हणाले, "या सभागृहात एक असा नेता आहे ज्याला आजपर्यंत १३ वेळा राजकारणात लॉन्च करण्यात आलं. पण ते १३ ही वेळाला फेल गेले आहेत. त्यांचा एक लाँचिंग मी बघितलं आहे. (Latest Marathi News)

इथं सभागृहातच त्यांचं एक लॉन्चिंग झालं होतं. त्यावेळी त्यांनी बुंदेलखंडच्या एका कलावती नामक महिलेची कहानी सांगितली होती. या महिलेच्या घरी हे नेते जेवण करण्यासाठी गेले होते आणि इथेच मागे बसून त्या नेत्यानं या महिलेच्या गरिबीचं खूपच हृदयद्रवक वर्णन केलं. ठीक आहे चांगली गोष्ट आहे. या घटनेनंतर त्यांचं सरकार सहा वर्षे चाललं. (Marathi Tajya Batmya)

पण मला हे विचारायचं आहे की, नंतर त्या कलावतीचं काय केलं? त्या कलावतीला घर, लाईट, कपडे, शौचालय, धान्य, आरोग्य आणि इज्जत देण्याचं काम मोदी सरकारनं केलं आहे, अशा शब्दांत शहांनी राहुल गांधींवर सडकून टीका केली.