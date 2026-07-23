NEET Protest: व्यर्थ चर्चेस आम्हाला वेळ नाही, ‘सीजेपी’ची भूमिका; तोडगा काढण्याची सरकारची तयारी

नवी दिल्ली: ‘नीट’ पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकाराच्या विरोधात गेल्या ३२ दिवसांपासून जंतरमंतर आंदोलनावर सुरू आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून कॉक्रोच जनता पक्षाशी (सीजेपी) पुन्हा चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. पण ‘केंद्र सरकारशी व्यर्थ चर्चा करण्यासाठी आमच्यापाशी वेळ नाही. सरकारशी चर्चा करण्यासाठी आम्ही कोणत्याही मंत्र्याच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयात जाणार नाही. मंत्र्यांनी जंतरमंतरवर यावे किंवा एखाद्या तटस्थ स्थळी भेटावे,’ असा पवित्रा ‘सीजेपी’ने आज घेतला. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी सोमवारी (ता.२१) ‘सीजेपी’चे प्रतिनिधी सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्याशी त्यांच्या निवासस्थानी चर्चा केली होती. ‘आज दिल्ली पोलिसांमार्फत नड्डा त्यांच्या निवासस्थानी चर्चा करी इच्छित असल्याचा निरोप आम्हाला मिळाला. आम्ही त्यांच्या निवासस्थानी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव नाकारला. त्यांनी जंतरमंतरवर यावे किंवा त्यांना सुरक्षेविषयी चिंता असेल तर जवळपासच्या तटस्थ ठिकाणी भेटता येईल, असे या संघटनेने स्पष्ट केले..‘‘आंदोलनावर चर्चेने तोडगा निघत असेल तर आम्हाला हवेच आहे. पण तोडगा काढण्याची इच्छा आहे की नाही हे सरकारलाच ठरवायचे आहे. आमच्या मागण्या मान्य करण्याची सरकारची मानसिकता असेल तरच त्यांनी चर्चा करावी. व्यर्थ चर्चा करण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही. हजारोंच्या संख्येने आंदोलक जंतरमंतरवर जमले आहेत, त्यांनाही आम्हाला सांभाळायचे आहे,’’ असे दास म्हणाले. .‘सीजेपी’ मागण्यांवर ठाम ‘‘केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आत्महत्या करणाऱ्या नीट परीक्षार्थींच्या कुटुंबियांना एक कोटी रुपयांची भरपाई व शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावे व भविष्यात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होणार नाही, याची हमी आम्हाला हवी आहे,’’ असे सौरव दास यांनी सांगितले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.नड्डा-सिंह यांची ‘मेदांता’ला भेटकेंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्रसिंह यांनी मंगळवारी (ता.२१) रात्री मेदांता रुग्णालयात जाऊन २५ दिवसांपासून उपोषण करीत असलेले सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीविषयी डॉक्टरांकडून माहिती घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून गुरुग्रामच्या मेदांता रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात हलविण्यात आले आहे. वांगचुक यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.