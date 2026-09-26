‘आईला सोडून कसा जाऊ? आधी तिला बाहेर काढतो’... शेवटपर्यंत झुंजला, अखेर बस आगीत माय-लेकाचा मृत्यू; अंगठीवरून पटली ओळख

यमुना एक्स्प्रेसवेवर खासगी एसी स्लीपर बसला लागलेल्या भीषण आगीत नऊ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेतील मृतांमध्ये गुरुग्राम येथे इंडिगो एअरलाइन्समध्ये अभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या २८ वर्षीय शशांक गुप्ता आणि त्यांची ४७ वर्षीय आई सुनीता गुप्ता यांचा समावेश आहे. आगीत दोघांचेही मृतदेह मोठ्या प्रमाणात भाजल्याने त्यांची ओळख पटविणे कठीण झाले होते. अखेर कुटुंबीयांनी सुनीता यांची ओळख त्यांच्या उंचीवरून, तर शशांक यांची बोटातील अंगठीवरून केली..बसला आग लागण्यापूर्वीच जळण्याचा वासबुधवारी रात्री उशिरा काश्मिरी गेट, दिल्ली येथून महोबा येथे जाणारी खासगी एसी स्लीपर बस (BR32PA8647) जेवरजवळ यमुना एक्स्प्रेसवेवरील ३३ किलोमीटरच्या मैलाच्या दगडाजवळ पेटली. राज कल्पना ट्रॅव्हल्सची ही बस होती. बसमध्ये एकूण ३५ जण प्रवास करत होते. आग विझविल्यानंतर नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले, तर २६ प्रवासी, दोन्ही चालक आणि वाहक बसमधून सुरक्षित बाहेर पडले..प्रवाशांनी जळण्याचा वास येत असल्याची तक्रार केल्याचा दावाशशांकचे वडील नीरज यांच्या म्हणण्यानुसार, बसमध्ये आग लागण्यापूर्वीच प्रवाशांना केबिनमध्ये काहीतरी जळत असल्याचा वास जाणवत होता. त्यांनी चालक आणि वाहकाकडे याबाबत तक्रार केली होती. मात्र, या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि बस थांबविण्यात आली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. याच विलंबामुळे काही जीव वाचू शकले असते, असे नीरज यांनी सांगितले.काही प्रवाशांनीही यापूर्वी सांगितले होते की, त्यांनी चालक आणि वाहकाला धोक्याची सूचना दिली होती. मात्र, चालक आणि वाहकाने कथितपणे बसमधील धूम्रपान सुरूच ठेवले आणि बस रस्त्याच्या कडेला थांबवली नाही. त्यानंतर चालकाच्या आसनाजवळ आग लागली आणि काही मिनिटांतच बसमध्ये धुराचे लोट पसरले..मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या भरधाव कारची डंपरला धडक, मुंबईतल्या एका कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू; गाडीचा चुराडा.आईला सोडून जाण्यास शशांकचा नकारआग वेगाने पसरू लागल्यानंतर बसमधील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. काही प्रवाशांनी खिडक्या फोडून धावत्या बसमधून उड्या घेतल्या, तर काही जण पुढील भागाकडे धावले. चालकाने बस थांबवल्यानंतर काही प्रवासी बाहेर पडले.सुनीता यांच्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्यांना वेगाने हालचाल करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे त्या इतर प्रवाशांच्या मागे राहिल्या. शशांकने मात्र आईला सोडून बाहेर पडण्यास नकार दिला. चालक आणि वाहकाने त्याला बाहेर पडण्याचे आवाहन केले, पण आईसोबतच बाहेर येणार असल्याचे सांगत तो तिच्याजवळच थांबला. धुराने केबिन भरत असताना त्याने आईला दरवाजाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोघांनाही श्वास घेता न आल्याने ते बेशुद्ध पडले..मृतदेह कुटुंबीयांकडे सुपूर्दसुनीता गेल्या सुमारे महिनाभरापासून गुरुग्राम येथे शशांकसोबत राहत होत्या. गुडघेदुखीवरील उपचारासाठी त्या तेथे आल्या होत्या. महोबा येथील चरखारी येथे नीरज यांच्या भावाला हृदयविकाराचा झटका आल्याने आई-मुलाने तेथे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. ही घटना बस दुर्घटनेच्या तीन दिवस आधी घडली होती. रेल्वेचे तिकीट उपलब्ध न झाल्याने त्यांनी स्लीपर बसमधील मागील बाजूच्या जागा घेतल्या.शशांक यांच्या पश्चात वडील आणि २२ वर्षीय धाकटा भाऊ निखिल आहे. निखिल सध्या महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. शुक्रवारी दोघांचे मृतदेह चरखारी येथे नेण्यात आले..दरम्यान, पोलिसांनी नवव्या मृताची ओळख ओमप्रकाश धन सिंह अशी केली. यापूर्वी श्रुती रावत (२८, छतरपूर, मध्य प्रदेश), सरोज गुप्ता (५२), मयंक गुप्ता (२८), उषा देवी (६५) हे हमीरपूरचे, देवेंद्र सहाय भारद्वाज (६०, हिसार, हरियाणा) आणि हर शरण गुप्ता (५५, जालौन) या सहा जणांची ओळख पटली होती. शवविच्छेदनानंतर सर्व नऊ मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.आग लागण्यामागे बसच्या एसीमध्ये झालेला शॉर्टसर्किट कारणीभूत असण्याचा प्राथमिक संशय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. बसमधील दिवे आणि एलईडी पट्ट्यांमुळे विद्युत वायरिंगवर अतिरिक्त ताण आला असण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..Nepal PM: संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात नेपाळच्या पंतप्रधानांची जागतिक व्यवस्थेवर जोरदार टीका; भारताचाही उल्लेख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.