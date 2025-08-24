देश

Crime News : हुंड्यासाठी पत्नीला मुलासमोर जिवंत जाळलं, पतीचा एन्काउंटर; पोलिसांनी झाडली गोळी

Husband burns wife alive in front of son : शनिवारी रात्री आरोपी पतीला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आज त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार होते. मात्र, न्यायालयात नेत असताना त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.
Shubham Banubakode
Updated on

Husband demands ₹36 lakh dowry, burns wife alive, police shoot him while fleeing custody in Greater Noida : हुंड्यासाठी पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या आरोपी विपिन भाटीला पोलिसांनी पायाला गोळी मारून जखमी केले आहे. त्याने पोलीस कस्टडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. नोएडा येथील सिरसा चौकात हा संपूर्ण प्रकार घडला. या घटनेत आरोपी पती जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

