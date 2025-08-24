Crime News : हुंड्यासाठी पत्नीला मुलासमोर जिवंत जाळलं, पतीचा एन्काउंटर; पोलिसांनी झाडली गोळी

Husband demands ₹36 lakh dowry, burns wife alive, police shoot him while fleeing custody in Greater Noida : हुंड्यासाठी पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या आरोपी विपिन भाटीला पोलिसांनी पायाला गोळी मारून जखमी केले आहे. त्याने पोलीस कस्टडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. नोएडा येथील सिरसा चौकात हा संपूर्ण प्रकार घडला. या घटनेत आरोपी पती जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री आरोपी पतीला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आज त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार होते. मात्र, न्यायालयात नेत असताना त्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्या ची बंदूक हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्या दिशेने गोळीबार करत त्याला जखमी केले. यावेळी त्याच्या पायाला गोळी लागली..Crime News : धुळ्यात ‘एमपीडीए’चा दणका; दोन सराईत गुंड वर्षभरासाठी नाशिक कारागृहात स्थानबद्ध.मीडिया रिपोर्टनुसार, आरोपी विपिन आणि मृतक निक्की यांचा २०१६ मध्ये विवाह झाला होता. विवाहाच्या काही दिवसानंतर विपीने पत्नी निक्कीकडे माहेरहून पैसे आणण्याचा तगादा लागला. मात्र, तिने नकार दिल्याने त्याने अनेकदा तिला मारहाण केली. अशातच गुरुवारीसुद्धा हुंड्यावरून दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. यावेळी विपीनने त्याच्या सहा वर्षांच्या मुलासमोर निक्कीच्या अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून तिला जाळलं..यासंदर्भात बोलताना तिचा सहा वर्षांचा मुलगा म्हणाला, की पप्पांनी आधी मम्मीला मारहाण केली. त्यानंतर तिच्या अंगावर काहीतरी टाकलं आणि लायटरने आग लावली. विशेष म्हणजे यावेळी निक्कीची बहीण देखील तिथेच उपस्थित होते. मात्र, तिला निक्कीला वाचवण्यात यश आलं नाही.निक्कीची मोठी बहीण कंचनने यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, तिचा पत्नी आणि तिच्या सासरच्या मंडळी तिला हुंडासाठी त्रास देत होते. त्यांनी ३६ लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, निक्कीने नकार दिल्याने त्यांनी तिला अनेकदा मारहाण केली..Crime News : जुने नाशिकमध्ये घरफोडीचा पर्दाफाश; अल्पवयीन संशयिताकडून २.५३ लाखांचा ऐवज जप्त.यासंदर्भात बोलताना ग्रेटर नोएडाचे एडीसीपी सुधीर कुमार म्हणाले की ''आम्ही मुख्य आरोपीला अटक केली. त्यानंतर आज न्यायालयात नेत असताना त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर गोळीबार केला. यात तो जखमी झाला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. आम्ही तपास सुरु केला असून याप्रकरणातील इतर आरोपींचाही शोध घेतला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.