धक्कादायक! पत्नीला सहा वर्षांच्या मुलासमोर जिवंत जाळलं; पती म्हणतो, 'हे नॉर्मल, मला पश्चाताप नाही'

Video of Horrific Incident Goes Viral on Social Media : हुंड्यासाठी पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या आरोपी विपिन भाटीने आपल्याला पत्नीला मारल्याचा कोणताही पश्चताप नसल्याचं धक्कादायक विधान केलं आहे. पती-पत्नीमधील भांडण ही सामान्य बाब असल्याचेही तो म्हणाला. गुरुवारी रात्री विपिन भाटीने पत्नी निक्कीला मारहाण करत मुलासमोरच तिला जिवंत जाळलं होतं. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता..याप्रकरणी पोलिसांनी शनिवारी रात्री विपीनला अटक केली होती. मात्र, आज त्याने पोलीस कस्टडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. यात त्याच्या पायाला गोळी लागून तो जखमी झाला. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी त्याने प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली..Crime News : हुंड्यासाठी पत्नीला मुलासमोर जिवंत जाळलं, पतीचा एन्काउंटर; पोलिसांनी झाडली गोळी.तो म्हणाला, “ मी जे काही केलं त्याचा मला कोणताही पश्चाताप नाही. मी तिला मारले नाही. ती स्वतः मेली, “पती-पत्नीमध्ये भांडणे होतच असतात, ही सामान्य गोष्ट आहे.” अशी प्रतिक्रियाही त्याने दिली. गुरुवारी विपीने निक्कीला तिचा मुलगा आणि बहिणीसमोर जिवंत जाळलं होतं. त्यानंतर तिच्या बहिणीने तिला फोर्टीस रुग्णालयात घेऊन गेली होती. तिथून तिला दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात रेफर करण्यात आलं. मात्र, त्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता..Nashik Crime : आनंदवलीत देशी दारू व गांजा जप्त; पोलिसांनी दोन संशयितांना घेतले ताब्यात.मीडिया रिपोर्टनुसार, आरोपी विपिन आणि मृतक निक्की यांचा २०१६ मध्ये विवाह झाला होता. विवाहाच्या काही दिवसानंतर विपीने पत्नी निक्कीकडे माहेरहून पैसे आणण्याचा तगादा लागला. मात्र, तिने नकार दिल्याने त्याने अनेकदा तिला मारहाण केली. अशातच गुरुवारीसुद्धा हुंड्यावरून दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. यावेळी विपीनने त्याच्या सहा वर्षांच्या मुलासमोर निक्कीच्या अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून तिला जाळलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.