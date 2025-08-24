देश

धक्कादायक! पत्नीला सहा वर्षांच्या मुलासमोर जिवंत जाळलं; पती म्हणतो, 'हे नॉर्मल, मला पश्चाताप नाही'

Noida dowry case : गुरुवारी रात्री विपिन भाटीने पत्नी निक्कीला मारहाण करत मुलासमोरच तिला जिवंत जाळलं होतं. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
Husband Burns Wife Alive
Husband Burns Wife Aliveesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Video of Horrific Incident Goes Viral on Social Media : हुंड्यासाठी पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या आरोपी विपिन भाटीने आपल्याला पत्नीला मारल्याचा कोणताही पश्चताप नसल्याचं धक्कादायक विधान केलं आहे. पती-पत्नीमधील भांडण ही सामान्य बाब असल्याचेही तो म्हणाला. गुरुवारी रात्री विपिन भाटीने पत्नी निक्कीला मारहाण करत मुलासमोरच तिला जिवंत जाळलं होतं. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
delhi
Crime Against Woman
crime marathi news
Dowry
Noida

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com