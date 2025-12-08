Shocking News : इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; चिठ्ठीत लिहिले- आता मी हरलोय, माझं शरीर अन् वस्तू...

Engineering Student Suicide: उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर येथील एका खाजगी अभियांत्रिकी संस्थेतील तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह त्याच्या वसतिगृहाच्या खोलीत गळफास घेतलेल्याअवस्थेत आढळला. झारखंडचा रहिवासी आणि नोएडा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (एनआयईटी) मध्ये एमसीएचा विद्यार्थी कृष्णकांत (२५) असे या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो त्याच्या रूममेट ऋतिकसोबत क्राउन वसतिगृहात राहत होता..पोलिसांनी सांगितले की, खोलीतून एक सुसाईड नोट सापडली आहे, ज्यामध्ये लिहिले होते: "मी हार मानतो." मी माझे शरीर आणि माझे सर्व सामान माझ्या कुटुंबाला सोपवतो." पण, पोलिस या चिठ्ठीची चौकशी करत आहेत. .हृतिकने पोलिसांना सांगितले की कृष्णकांतने आदल्या दिवशी त्याच्या वडिलांशी बोलून असे काहीतरी सांगितले होते ज्यामुळे तो चिंतेत पडला होता. चिंताग्रस्त वडिलांनी हृतिकला फोन केला आणि त्याला ताबडतोब त्याच्या मुलाची चौकशी करण्यास सांगितले, कारण त्यांना भीती होती की तो जीवाचे काही बरे वाईट करेल. .धक्कादायक घटना ! 'अहिल्यानगरमध्ये जावयाने जीवन संपवले': चिठ्ठी, व्हिडिओ क्लिप सापडल्याने उडाली खळबळ...त्या वेळी हृतिक वसतिगृहात नव्हता, म्हणून त्याने एका ओळखीच्या व्यक्तीला त्याच्या खोलीत जाण्यास सांगितले. जेव्हा मित्र खोलीत पोहोचला तेव्हा त्याला दरवाजा आतून बंद आढळला आणि वारंवार ठोठावल्यानेही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर, दरवाजाची कडी तोडली समोर कृष्णकांत खोलीत फाशीला लटकलेला आढळला. .पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, रूममेट हृतिकने त्यांना सांगितले की कृष्णकांतला बऱ्याच काळापासून डोकेदुखीचा त्रास होता. पण पोलिसांनी सांगितले की पोस्टमॉर्टम आणि फॉरेन्सिक अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल. पोलिसांनी संस्था व्यवस्थापनाशीही बोलणे केले आहे आणि विद्यार्थ्याच्या स्थितीची चौकशी करत आहेत. त्याचे शिक्षण, आरोग्य आणि वर्तन याबद्दल तपशील गोळा केले जात आहेत. कुटुंबाला माहिती देण्यात आली आहे आणि ते आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.