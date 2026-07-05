Nitesh Rane Non Bailable Warrant : नितेश राणेंना गोवा पोलिस अटक करणार? अजामीनपात्र वॉरंट; टोलनाका तोडफोड प्रकरणात न्यायालयाची कारवाई

Goa Toll Plaza Case : भाजप आमदार आणि मंत्री नितेश राणे यांच्या विरोधात गोव्यातील मापसा न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट (NBW) जारी केले आहे. २०१३ मध्ये धारगळ-पेडणे (गोवा) येथील टोलनाक्यावर झालेल्या तोडफोड आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली..या प्रकरणात एकूण दोन आरोपी असून, शनिवारी झालेल्या सुनावणीवेळी इतर सर्व आरोपी न्यायालयात हजर होते. मात्र नितेश राणे न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले..Nitesh Rane Attacks Abhijit Dipke : 'कॉकरोच पार्टी'चा कोणताच प्रभाव नाही, नितेश राणेंनी अभिजीत दिपकेंना फटकारलं.धारगळ-पेडणे टोलनाक्यावर तोडफोड केल्याचा आणि तेथील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. या घटनेप्रकरणी न्यायालयात खटला सुरू असून, सुनावणीदरम्यान अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली.या निर्णयामुळे नितेश राणे यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, आता पुढील सुनावणीत या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.