North India Floods : उत्तर भारतात पावसाचा हाहाकार ! काश्मीरचा देशाशी संपर्क तुटला, शिमल्यात १३०० रस्ते बंद

Summary उत्तर भारतात मुसळधार पावसामुळे पूर, भूस्खलन आणि रस्ते वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण झाला आहे.हिमाचल प्रदेशात १,२९२ रस्ते बंद असून ३४३ लोकांचा मृत्यू व ३,६९० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.जम्मू-काश्मीरचा देशाशी रस्ते आणि रेल्वे संपर्क तुटल्याने ३५०० हून अधिक वाहने विविध ठिकाणी अडकली आहेत..उत्तर भारतात सततच्या आणि मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. मान्सून सुरू झाल्यापासून हिमाचल प्रदेश नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असताना, दिल्लीतील यमुना नदीची वाढती पाण्याची पातळी चिंतेचा विषय आहे. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पाऊस आणि पूरसदृश परिस्थितीमुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शैक्षणिक संस्था बंद आहेत, व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे आणि रस्ते वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे. .हिमाचल प्रदेशच्या कुल्लू जिल्ह्यात गुरुवारी भूस्खलनामुळे दोन घरे कोसळली, एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि सहा जण ढिगाऱ्याखाली अडकले. एनडीआरएफ पथकाने एका महिलेसह तीन जणांना वाचवले आणि एक मृतदेह बाहेर काढला..कुल्लूचे उपायुक्त तोरुल एस रवीश म्हणाले की, गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सततच्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले. आखाडा बाजारातील कोसळलेल्या घराच्या ढिगाऱ्यात सहा जणांचा शोध सुरू आहे, परंतु पावसामुळे बचाव कार्यात अडथळा येत आहे..राज्य आपत्कालीन ऑपरेशन सेंटर (SEOC) नुसार, हिमाचलमध्ये एकूण १,२९२ रस्ते बंद आहेत, ज्यामध्ये मंडीमध्ये २९४, कुल्लूमध्ये २२६, शिमल्यामध्ये २१६, चंबामध्ये २०४ आणि सिरमौरमधील ९१ रस्त्यांचा समावेश आहे. .हवामान खात्याने शुक्रवार आणि शनिवारी राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याचा इशारा दिला आहे. मान्सून सुरू झाल्यापासून हिमाचलमध्ये ९५ अचानक पूराच्या घटना, ४५ ढगफुटी आणि १२७ मोठे भूस्खलन झाले आहेत. पावसाशी संबंधित घटना आणि रस्ते अपघातांमध्ये किमान ३४३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४३ लोक बेपत्ता आहेत. या पावसाळ्यात आतापर्यंत राज्याला ३,६९० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे..जम्मू-काश्मीरचा संपर्क तुटलामुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे गुरुवारी काश्मीर खोऱ्याचा देशाच्या इतर भागांशी असलेला रस्ता संपर्क तुटला. अनेक ठिकाणी भूस्खलन आणि रस्ते वाहून गेल्यामुळे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गासह सर्व रस्ते मार्ग बंद आहेत. २६ ऑगस्टपासून महामार्ग आणि इतर आंतर-प्रादेशिक रस्ते बंद असल्याने कठुआ ते काश्मीरपर्यंत विविध ठिकाणी ३५०० हून अधिक वाहने अडकली आहेत. सोमवारी महामार्ग अंशतः उघडण्यात आला आणि काही अडकलेल्या वाहनांना बाहेर काढण्यात आले. .भुस्खलनामुळे रस्ते वाहून गेल्याने जम्मू-राजौरी-पूंछ आणि बटोटे-डोडा-किश्तवार महामार्ग देखील बंद आहेत. २६ ऑगस्टपासून मुसळधार पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे पठाणकोट-जम्मू विभागात अनेक ठिकाणी रेल्वे रुळ तुटल्याने आणि विस्कळीत झाल्यामुळे जम्मू रेल्वे विभागातील रेल्वे वाहतूक गेल्या ९ दिवसांपासून बंद आहे.FAQsप्रश्न 1: उत्तर भारतात पूरस्थितीची मुख्य कारणे कोणती आहेत? ➡️ सततचा मुसळधार पाऊस, नद्यांची वाढती पातळी आणि भूस्खलन ही मुख्य कारणे आहेत.प्रश्न 2: हिमाचल प्रदेशात किती रस्ते बंद झाले आहेत? ➡️ एकूण १,२९२ रस्ते बंद आहेत.प्रश्न 3: पावसाशी संबंधित घटनांमुळे किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे? ➡️ किमान ३४३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.प्रश्न 4: जम्मू-काश्मीरचा संपर्क कशामुळे तुटला? ➡️ मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग व इतर रस्ते वाहून गेले आहेत.प्रश्न 5: वाहने आणि रेल्वे वाहतुकीवर कसा परिणाम झाला आहे? ➡️ ३५०० पेक्षा जास्त वाहने अडकली असून जम्मू रेल्वे विभागातील रेल्वे वाहतूक ९ दिवसांपासून ठप्प आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.