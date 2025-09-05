देश

North India Floods : उत्तर भारतात पावसाचा हाहाकार ! काश्मीरचा देशाशी संपर्क तुटला, शिमल्यात १३०० रस्ते बंद

Jammu Srinagar Highway closed : पूरसदृश परिस्थितीमुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शैक्षणिक संस्था बंद आहेत, व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे आणि रस्ते वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे.
Flood-hit North India: Roads blocked in Himachal and Kashmir’s highway connectivity cut off due to heavy rains and landslides.

Yashwant Kshirsagar
  1. उत्तर भारतात मुसळधार पावसामुळे पूर, भूस्खलन आणि रस्ते वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण झाला आहे.

  2. हिमाचल प्रदेशात १,२९२ रस्ते बंद असून ३४३ लोकांचा मृत्यू व ३,६९० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

  3. जम्मू-काश्मीरचा देशाशी रस्ते आणि रेल्वे संपर्क तुटल्याने ३५०० हून अधिक वाहने विविध ठिकाणी अडकली आहेत.

उत्तर भारतात सततच्या आणि मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. मान्सून सुरू झाल्यापासून हिमाचल प्रदेश नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असताना, दिल्लीतील यमुना नदीची वाढती पाण्याची पातळी चिंतेचा विषय आहे. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पाऊस आणि पूरसदृश परिस्थितीमुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शैक्षणिक संस्था बंद आहेत, व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे आणि रस्ते वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे.

Jammu And Kashmir
Punjab
delhi
Shimla Himachal Pradesh
Flood Damage News
Heavy Rain India

