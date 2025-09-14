Northeast India Earthquake: ईशान्य भारत भूकंपाने हादरला, बंगालपासून भूतानपर्यंतही जाणवले धक्के

Summary ईशान्य भारतात आसामच्या उदलगुरी जिल्ह्यात ५.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला.भूकंपाचे धक्के आसाम, पश्चिम बंगालचा उत्तर भाग आणि भूतानपर्यंत जाणवले.कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही..ईशान्य भारताच्या अनेक भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ५.८ इतकी मोजण्यात आली आहे. आसाम सरकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, रविवारी देशाच्या ईशान्येकडील काही भागात ५.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रविवारी दुपारी ४.४१ वाजता भूकंप झाला आणि त्याचे केंद्र आसाममधील उदलगुरी जिल्ह्यात होते. भूकंपाची खोली ५ किमी होती. भूकंपामुळे बंगालपासून भूतानपर्यंत भूकंपाचे धक्के जाणवले..भूकंपामुळे लोक घाबरले आणि घराबाहेर पडले. दरम्यान कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे तात्काळ वृत्त नाही. आसाम व्यतिरिक्त, भूतान आणि पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागातही या भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. गुवाहाटीमध्ये भूकंपाची तीव्रता ५.८ इतकी मोजण्यात आली आहे. .१५ दिवसांत दुसऱ्यांदा धक्केरविवार (१४ सप्टेंबर २०२५) च्या सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी २ सप्टेंबर रोजी आसाममध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी आसाममधील सोनितपूरची जमीन ३.५ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने हादरली..FAQsप्र.१: भूकंप कुठे झाला? उ: भूकंप आसामच्या उदलगुरी जिल्ह्यात झाला.प्र.२: भूकंपाची तीव्रता किती होती? उ: भूकंपाची तीव्रता ५.८ रिश्टर स्केल इतकी होती.प्र.३: भूकंपाची खोली किती होती? उ: भूकंपाची खोली ५ किमी होती.प्र.४: भूकंपाचे धक्के कुठे-कुठे जाणवले? उ: आसाम, गुवाहाटी, पश्चिम बंगालचा उत्तर भाग आणि भूतानपर्यंत धक्के जाणवले.प्र.५: जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले का? उ: नाही, आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी किंवा नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.