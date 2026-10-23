Northeast Monsoon: ईशान्य मॉन्सूनची तमिळनाडूला साथ; ‘एमजेओ’ भारतासाठी अनुकूल; हिंदी महासागरात दोन कमी दाबाची क्षेत्रे

-मयूरेश प्रभुणेतिरुनेलवेली (तमिळनाडू) : ईशान्य मॉन्सूनच्या आगमनालाच ‘मॅडन ज्युलियन ऑस्सिलेशन’ (एमजेओ) भारतासाठी अनुकूल स्थितीत आल्यामुळे यंदा दक्षिण भारताच्या पावसाळ्याची सुरुवात जोरदार झाली आहे. उत्तर हिंदी महासागरात सध्या दोन कमी दाबाची क्षेत्रे सक्रिय असून, येत्या दोन दिवसांत बंगालच्या उपसागरात आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.देशातील नैर्ऋत्य मॉन्सूनचा हंगाम संपून दक्षिण भारतातील ईशान्य मॉन्सूनचा हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरू झाला. यावर्षी ईशान्य मॉन्सूनच्या आगमनापासून बंगालच्या उपसागरात अनुकूल स्थिती असल्यामुळे तमिळनाडूमध्ये पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली. एक ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत तमिळनाडूत सरासरीपेक्षा १२ टक्के जास्त पाऊस झाला असून, ३८ पैकी २९ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीइतका किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. गेल्या २१ दिवसांतील पर्जन्यमानापैकी बहुतांश पाऊस हा गेल्या आठवडाभरात, म्हणजे ईशान्य मॉन्सूनच्या आगमनापासून झाला आहे..चेन्नईच्या प्रादेशिक हवामानशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. एस.डी पै ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘सध्या तमिळनाडूजवळ बंगालच्या उपसागरात आणि नैर्ऋत्य अरबी समुद्रात अशी एकूण दोन कमी दाबाची क्षेत्रे सक्रिय आहेत. ईशान्य मोसमी वाऱ्यांना जोर असून, पूर्वेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांसोबत दक्षिण भारतावर मोठ्या प्रमाणात बाष्प येत आहे. या स्थितीमुळे राज्यात सर्वदूर पाऊस होत आहे. येत्या दोन दिवसांत अंदमानच्या समुद्रात आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होणार असून, त्याची तीव्रता वाढून ते देशाच्या पूर्व किनारपट्टीजवळ सरकण्याचा अंदाज आहे.’’.‘‘नैर्ऋत्य मॉन्सून जाऊन ईशान्य मॉन्सूनचा हंगाम सुरू होत असतानाच हिंदी महासागरावर ‘एमजेओ’ आल्यामुळे आता कमी दाबाच्या क्षेत्रांची निर्मिती होत आहे. नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या हंगामात ‘एमजेओ’च्या हिंदी महासागरातील अनुपस्थितीमुळे दीर्घकाळ पावसात खंड पडले होते. परिणामी हंगामी पावसात तुटीची नोंद झाली. प्रशांत महासागरात ‘एल निनो’ सर्वोच्च्च पातळीवर पोहचत असला, तरी ‘एमजेओ’च्या स्थानिक प्रभावामुळे तमिळनाडूमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे,’’ असेही डॉ. पै म्हणाले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहतमिळनाडूच्या दक्षिण आणि आग्नेय भागांत नैऋत्य मॉन्सूनऐवजी ईशान्य मॉन्सूनपासून जास्त पाऊस मिळत असल्याने येथील हंगामी पिके ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत घेतली जातात. ईशान्य मॉन्सूनच्या पर्जन्यमानात दरवर्षी मोठे चढ- उतार येत असल्याने त्याचा परिणाम पिकांवरही होत असतो. गेल्यावर्षी दुष्काळी स्थितीमुळे दक्षिण तमिळनाडूमधील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यंदा मात्र, ईशान्य मॉन्सून वेळेआधीच सक्रिय होऊन पावसाची सातत्यपूर्ण हजेरी असल्यामुळे तिरुनेलवेली आणि थुथुकुडी जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. थुथुकुडी जिल्ह्यात पावसावर आधारित शेतीचे १.४५ लाख हेक्टर क्षेत्र असून, त्यापैकी ८० हजार हेक्टरवर मक्याचे उत्पादन होते. तिरुनेलवेली आणि थुथुकुडी जिल्ह्यांमध्ये सध्या मक्याच्या पेरणीला वेग आला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.