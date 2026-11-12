PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या महिला पत्रकाराचा व्हिसा अचानक रद्द, भारतात येण्यापासून रोखल्याचं म्हणत थेट गृहमंत्रालयावर आरोप

PM Modi journalist visa cancelled: नॉर्वेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यावेळी प्रश्न विचारल्यानं चर्चेत आलेल्या पत्रकार हेले लिंग यांचा भारत समिटसाठी येताना अचानक व्हिसा रद्द करण्यात आलाय. पत्रकार हेले लिंग यांनी आपल्याला भारतात येण्यापासून रोखल्याचा दावा केला आहे. हैदराबादमध्ये होणाऱ्या भारत समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्या भारतात येणार होत्या. मात्र विमानतळावर जाण्याच्या काही मिनिटे आधी भारतीय दूतावासाने त्यांना फोन केला. भारतात प्रवास करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या घटनेमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे..हेले लिंग या नॉर्वेतील ‘डॅग्सव्हिसेन’ या वृत्तपत्रासाठी पत्रकारिता करतात. भारत समिटमध्ये माध्यमांचे भविष्य आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य या विषयांवर त्यांना वक्त्या म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांच्याकडे भारतीय व्हिसा होता. त्याला मंजुरीही मिळाली होती, असे हेले यांनी सांगितले..Aircraft Accident: विमान अपघाताला अनधिकृत इथेनॉलमिश्रित इंधन कारणीभूत? डीजीसीएच्या चौकशीत धक्कादायक निष्कर्ष; मनुष्यबळावरही ठपका.हेले यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडीओ पोस्ट केलाय. भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या आदेशांमुळे आपला व्हिसा रद्द करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विमानतळावर जाण्याच्या अवघ्या दहा मिनिटे आधी भारतीय दूतावासाचा फोन आल्याचेही त्यांनी सांगितले..पंतप्रधान मोदींना विचारलेल्या प्रश्नाचा संदर्भव्हिसा रद्द करण्याच्या निर्णयामागे राजकीय कारण असावे, असा संशय हेले लिंग यांनी व्यक्त केला आहे. मे २०२६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नॉर्वेच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी ओस्लो येथे झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत लिंग यांनी मोदींना प्रश्न विचारला होता. जगातील सर्वात मुक्त माध्यमांच्या पत्रकारांच्या प्रश्नांना मोदी उत्तरे का देत नाहीत, असा त्यांचा प्रश्न होता. या घटनेनंतर त्यांनी भारत सरकारच्या कारभारावर टीका करणारे लेखही लिहिले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून आपल्याला भारतात येण्यापासून रोखले असावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही या प्रकरणी थेट प्रश्न विचारला आहे..भारत सरकारच्या उत्तराची प्रतीक्षाभारत समिट १३ आणि १४ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमध्ये होणार आहे. या कार्यक्रमात माध्यमे आणि लोकशाही यांच्यातील संबंधांवर चर्चा होणार आहे. लिंग यांचे सत्र १४ नोव्हेंबरला नियोजित आहे. त्यामुळे कार्यक्रमापूर्वी भारतात येण्याची संधी अजून असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. व्हिसा रद्द करण्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.