SL Bhyarappa: प्रसिद्ध लेखक एस. एल. भैरप्पा यांचं निधन, ९४व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Mysuru: सुप्रसिद्ध लेखक, कादंबरीकार एस.एल. भैरप्पा यांचे बुधवारी बंगळूरु येथे निधन झाले. मृत्यूसमयी त्यांचं वय ९४ वर्षे होतं. बंगळूरुमधील राष्ट्रोत्थान रुग्णालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी २ वाजून ३८ मिनिटांनी त्यांची प्राणज्योत मालवली..एस. एल. भैरप्पा यांना हृदयरोगाचा त्रास होता. सहा महिन्यापूर्वी ते सकाळी फिरायला गेले असता जागीच कोसळले. त्यांना उपचारासाठी बंगळूरु येथे हलविण्यात आले होते. ते शहरात एका अतिथीगृहामध्ये वास्तव्याला होते.हसन जिल्ह्यातल्या चन्नरायपटना तालुक्यातल्या संथेशिवरा येथील रहिवाशी असलेले भैरप्पा यांनी हसन आणि म्हैसूर जिल्ह्यामध्ये शिक्षण घेतलं. पुढे गुजरात आणि नवी दिल्लीसह देशातल्या अनेक भागांमध्ये त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलं. .Crop Damage : खऱ्या नुकसानीच्या गावात सोडून इतर ठिकाणी फक्त फोटो काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचे दौरे : आमदार रोहित पवार.राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केलं. त्यांनी म्हैसूरमधील प्रादेशिक शिक्षण संस्था आरआयई येथून प्राध्यापक म्हणून निवृत्ती स्वीकारली. भैरप्पा यांनी कन्नडमध्ये २६ कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत. त्यातल्या काही कादंबऱ्या भारतीय आणि परदेशी भाषांमध्ये अनुवादित केल्या..Whatsapp Aadhaar : आता चक्क व्हॉट्सअॅपवर मिळणार आधार कार्ड; सरकारने सुरू केली नवी सुविधा, पण हे फायद्याचं की तोट्याचं?.भैरप्पा यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेलं होतं. त्यांच्या पश्चात पत्नी सरस्वती, मलगे एसबी उदयशंकर आणि एसबी रविशंकर असा परिवार आहे. एका महान लेखकाच्या दुर्दैवी मृत्यूने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.