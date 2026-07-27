Crime: धक्कादायक! बाथरूमला जाऊ दिलं नाही म्हणून मुलाने पँन्टमध्ये लघवी केली; संतापात शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांच्या गुप्तांगाला चटके दिले

शाळांमध्ये शिक्षक आणि मुलांमध्ये चांगला संवाद असणे शिक्षणासाठी पोषक वातावरण असणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र वाराणसीच्या पांडेपूर परिसरात एका शिक्षिकेने नर्सरीतील एका मुलासोबत क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडणारे वर्तन केले. स्वच्छतागृहाचा वापर करण्याची परवानगी नाकारल्याने त्या मुलाने आपल्या पॅन्टमध्येच लघवी केली. संतापलेल्या शिक्षिकेने चाकू आगीवर तापवून मुलाचे गुप्तांग जाळले..मिळालेल्या माहितीनुसार, केसरी कुमार यांचा मुलगा वाराणसीच्या पांडेपूर भागातील एका खाजगी शाळेत नर्सरीमध्ये शिकतो. जेव्हा मुलाला शौचालयाला जायचे होते, तेव्हा त्याने त्याची शिक्षिका प्रीती कुशवाहा यांच्याकडे परवानगी मागितली. जेव्हा त्यांनी नकार दिला तेव्हा त्याने पॅन्टमध्येच लघवी केली. यानंतर संतापलेल्या शिक्षिकेने मुलाला दुसऱ्या खोलीत नेले..Akola Crime News: १६ वर्षीय मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पोलिसाने ठेवले संबंध, नंतर दिला नकार; पीडितेचा आत्महत्येचा प्रयत्न.चाकू गरम केला आणि त्याच्या गुप्तांगाला चटके दिले. यानंतरही तिने मुलाला मारहाण करणे सुरूच ठेवले. शिक्षिकेने मुलाला ही चूक पुन्हा न करण्याची धमकीही दिली. जेव्हा मुलगा घरी परत आला आणि त्याने आपल्या कुटुंबाला घडलेली घटना सांगितली, तेव्हा ते थक्क झाले. वडिलांनी याचे कारण विचारण्यासाठी शाळेत संपर्क साधला, पण त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. कुटुंबाने शिक्षकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी फोन उचलला नाही..Kalyan Crime: लॉजमध्ये भावा-बहिणीचं भयंकर पाऊल, खोली उघडताच समोर रक्ताचा सडा अन्...; कल्याणमध्ये काय घडलं? .वडिलांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिका हेमलता सिंग यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी मदत करण्याऐवजी त्यांना धमकी दिली. दुसऱ्या दिवशी २५ जुलै रोजी, जेव्हा ते शाळेत गेले, तेव्हा मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापकांनी मदत करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. पालकांना मुलाच्या आरोग्याबद्दल खूप काळजी वाटू लागली. त्यानंतर ती जवळच्या पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिने तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी दखल घेतली आणि शिक्षिका प्रीती कुशवाहा, शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापक यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 115(2), 118(1) आणि 351(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.