Nyoma Airfield Ladakh: १३,७०० फूटांवर देशाचे सर्वात उंच विमानतळ; न्योमा एअरबेसने भारताची सामरिक ताकद दुप्पट

BRO Completes Strategic Nyoma Airstrip Near China Border: लडाखमधील १३,७०० फूट उंचीवरील न्योमा विमानतळ हवाईदलाच्या क्षमतेत मोठी वाढ घडवणार आहे. बीआरओने उभारलेल्या या अत्याधुनिक प्रकल्पामुळे सीमावर्ती भागांपर्यंत जलद प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लेह (लडाख) : लडाखमधील न्योमा येथे सुमारे १३,७०० फूट उंचीवरील देशातील सर्वात उंचीवर बीआरओने विमानतळ उभारले असून भारताच्या संरक्षण क्षमतेत मोठी भर पडली आहे. पूर्व लडाखमधील मुध-न्योमा येथील ॲडव्हान्स्ड लँडिंग ग्राउंड आता संपूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून हे विमानतळ भारत-चीन सीमेजवळील सर्वात जवळचे हवाईतळ मानले जाते.

