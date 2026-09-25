OBC क्रिमी लेयरवरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सरकारचा नकार, दोन वर्षांचा का मागितला वेळ?

नवी दिल्ली : ओबीसी क्रिमी लेयरसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने न करता त्यासाठी दोन वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या तसेच आगामी भरती प्रक्रियांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ नये, यासाठी अंमलबजावणीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने करण्याची केंद्राची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका ऐकून घेण्यास सहमती दर्शवली आहे..पालकांच्या उत्पन्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन’ या प्रकरणात ओबीसी क्रिमी लेयरसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) किंवा खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पालकाचा पगार किंवा उत्पन्न हेच ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला क्रिमी लेयरमधून वगळण्याचे एकमेव निर्णायक कारण ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते..न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, क्रिमी लेयर निश्चित करताना केवळ उत्पन्नाचा विचार न करता पालकाचे पद आणि प्रवर्ग यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १९९३ च्या ज्ञापनानुसार निर्धारित करण्यात आलेल्या उत्पन्न किंवा मालमत्ता चाचणीचाही आधार घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते..Nandigram By-Election Symbol Controversy : निवडणूक आयोगाचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर; 183 चिन्हं असताना 'लिफाफा' वरच वाद का? हायकोर्टानं कोणाला सुनावलं?.सरकारने दोन वर्षांची मुदत का मागितली?केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही मागणी मांडली. न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना सध्या सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित भरती प्रक्रियांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी आवश्यक असल्याचे सरकारने सांगितले..केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा मूळ निर्णय कमकुवत करण्याचा किंवा तो नाकारण्याचा प्रयत्न नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उलट, निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दोन वर्षांचा कालावधी मिळाल्यास विविध स्पर्धकांच्या हक्कांमध्ये संतुलन राखणे, प्रशासकीय अनिश्चितता दूर करणे आणि समानता प्रस्थापित करणे शक्य होईल, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे..विविध उच्च न्यायालयांतील प्रकरणांचाही मुद्दासर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांचीही नोंद घेतली. ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात किंवा एखाद्या एकाच उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित पुढील प्रक्रिया आणि विविध न्यायालयांतील प्रकरणांचा समन्वय हा देखील केंद्राच्या भूमिकेतील महत्त्वाचा भाग आहे..ज्ञानेश कुमार यांच्या IAS मुलीला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देताच वकिलांची असोसिएशन आक्रमक, थेट सरन्यायाधीशांना खुलं पत्र