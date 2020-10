'सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणे चुकीचे'; शाहीन बाग प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

नवी दिल्ली- सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग (Shaheen Bagh) येथे झालेल्या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोणतीही व्यक्ती अथवा समूह सार्वजनिक रस्ता अडवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. सार्वजनिक ठिकाणाचा अनिश्चितकाळापर्यंत ताबा घेतला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

शाहीन बाग येथे सीएए विरोधात मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले होते. आंदोलकांनी रस्ता बंद केला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक स्थळ आणि रस्त्याचा अनिश्चित काळापर्यंत ताबा घेतला जाऊ शकत नाही.

अधिकाराचे उल्लंघन

विरोध दर्शवण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाण किंवा रस्ते अडवले जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी हे अडथळे हटवले पाहिजेत. आंदोलनं निश्चित केलेल्या ठिकाणीच केले जावेत. सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणे हे नागरिकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कायद्याने याला परवानगी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

Public roads and places cannot be occupied indefinitely by protesters says Supreme Court on petitions seeking guidelines and other directions on the right to protest, in wake of Shaheen Bagh protest pic.twitter.com/TXlpEgiLul

— ANI (@ANI) October 7, 2020