Odisha Assam Floods: ओडिशा-आसाममध्ये पावसाचा हाहाकार; ७८ जणांचा मृत्यू, लाखो नागरिकांचा जीव धोक्यात

भुवनेश्वर/गुवाहाटी : मुसळधार पावसामुळे ओडिशा आणि आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर बनली आहे. ओडिशात तिघांचा मृत्यू झाला असून दोन लाखांहून अधिक नागरिकांना त्याचा फटका बसला आहे. तर आसाममध्ये आणखी सात जणांचा मृत्यू झाल्याने पुरातील मृतांचा आकडा ७५ वर पोचला आहे. आसाममधील ३.३२ लाख नागरिक अजूनही पुराच्या तडाख्यात अडकलेले आहेत..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.ओडिशाचे महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी सांगितले की, किओंजार जिल्ह्यात अग्निशमन दलातील एका जवानाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. एका वृद्धाचा भिंत कोसळून मृत्यू झाला, तर एका बालकाचा मृतदेह पुराच्या पाण्यात आढळून आला. बालासोर, भद्रक, जाजपूर, मयूरभंज, संबलपूर आणि ढेंकानाल जिल्ह्यांतील २६६ गावे अद्याप पाण्याने वेढलेली आहेत. सुमारे ३० हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून त्यांच्यासाठी छावण्यांमध्ये भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..पुरामुळे ७६१ घरांचे नुकसान झाले असून ७,९०१ हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली. राज्यातील दहा जिल्ह्यांतील शाळा आणि अंगणवाड्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. बुधाबलंग, जलका, बैतरणी, बुधा आणि सालंदी नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडल्याने अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले आहे. महानदीच्या पाण्याची पातळीही वाढत आहे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांकडून बचावकार्य सुरू असून, तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे..आसाममध्ये संकट कायमआसाममध्ये पूरस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली असली तरी संकट अद्याप कायम आहे. राज्यातील सात जिल्ह्यांतील ६२२ गावे पुराने वेढले गेले आहेत. सर्वाधिक फटका चराईदेव जिल्ह्याला बसला असून तेथे १.४२ लाख नागरिक बाधित आहेत. त्यापाठोपाठ शिवसागर आणि जोरहाट जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. राज्य सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी मदतनिधी वाढवून नऊ लाख रुपये केला आहे. मृत्यू किंवा बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मदत मिळण्यासाठीचे नियमही शिथिल करण्यात आले आहेत..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.सध्या ८१ मदतछावण्यांमध्ये ३२,४७७ विस्थापित नागरिक राहत असून ३४ मदतवितरण केंद्रे कार्यरत आहेत. लष्कर, हवाई दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन दल आणि स्वयंसेवी संस्था बचाव व मदतकार्यात सहभागी आहेत. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी मदतछावण्यांतील मुलांच्या शिक्षण आणि मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या असून, पूरग्रस्त कुटुंबांना तातडीची आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.