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Odisha Assam Floods: ओडिशा-आसाममध्ये पावसाचा हाहाकार; ७८ जणांचा मृत्यू, लाखो नागरिकांचा जीव धोक्यात

Heavy Rain Triggers Severe Flood Crisis in Odisha Assam: ओडिशा-आसाममध्ये मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत; शेकडो गावे पाण्याखाली, लाखो नागरिक विस्थापित, बचाव व मदतकार्याला वेग
Flood Havoc in Odisha and Assam 78 Killed Thousands Evacuated as Rivers Cross Danger Mark After Heavy Rain

Flood Havoc in Odisha and Assam 78 Killed Thousands Evacuated as Rivers Cross Danger Mark After Heavy Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भुवनेश्वर/गुवाहाटी : मुसळधार पावसामुळे ओडिशा आणि आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर बनली आहे. ओडिशात तिघांचा मृत्यू झाला असून दोन लाखांहून अधिक नागरिकांना त्याचा फटका बसला आहे. तर आसाममध्ये आणखी सात जणांचा मृत्यू झाल्याने पुरातील मृतांचा आकडा ७५ वर पोचला आहे. आसाममधील ३.३२ लाख नागरिक अजूनही पुराच्या तडाख्यात अडकलेले आहेत.

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