देश

VIDEO : 'हे हिंदू राष्ट्र आहे…' म्हणत गोरक्षकाने फूटपाथवर बसून ख्रिसमसचे साहित्य विकणाऱ्यांना धमकावलं; त्यांना हाकलवून लावण्याचा प्रयत्न

Viral Video of Christmas Sellers Threatened in Odisha : ओडिशामध्ये ख्रिसमस वस्तू विकणाऱ्या विक्रेत्याला धमकावल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, हिंदू राष्ट्राच्या दाव्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
Odisha Christmas controversy

Odisha Christmas controversy

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Odisha Christmas Controversy : ख्रिसमस सणाला अवघा एक दिवस उरलेला असताना देशभरात नाताळाशी संबंधित वस्तूंची विक्री जोरात सुरू आहे. फूटपाथवर तसेच छोट्या गिफ्ट शॉप्समध्ये सांताक्लॉजच्या टोप्या, ख्रिसमस ट्री, सजावटीचे साहित्य आणि सांताक्लॉजचे कपडे मोठ्या प्रमाणात विकले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Christmas Festival
Odisha
Hindu religion
Odisha Temple
Christmas Celebration

Related Stories

No stories found.