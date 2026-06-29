देश

शिक्षण विभागाचा मोठा घोळ! पाचवीच्या पुस्तकात ऐश्वर्या रायच्या चित्रपटातील गाणं; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर चार अधिकारी निलंबित

Aishwarya Rai Song Printed in Class 5 Book : शाळांमध्ये पुस्तके पोहोचल्यानंतर ही चूक विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर सोशल मीडियावरही याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
Aishwarya Rai Song Printed in Class 5 Book

Aishwarya Rai Song Printed in Class 5 Book

esakal

Shubham Banubakode
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ओडिशामध्ये पाचवीच्या इंग्रजीच्या पाठ्यपुस्तकात हम दिल दे चुके सनम चित्रपटातील लोकप्रिय 'निंबूडा-निंबूडा' या गाण्याचे बोल छापण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

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