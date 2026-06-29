शिक्षण विभागाचा मोठा घोळ! पाचवीच्या पुस्तकात ऐश्वर्या रायच्या चित्रपटातील गाणं; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर चार अधिकारी निलंबित

ओडिशामध्ये पाचवीच्या इंग्रजीच्या पाठ्यपुस्तकात हम दिल दे चुके सनम चित्रपटातील लोकप्रिय 'निंबूडा-निंबूडा' या गाण्याचे बोल छापण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. .नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांमध्ये पुस्तके पोहोचल्यानंतर ही चूक विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर सोशल मीडियावरही याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून, संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. इतकी मोठी चूक संपादन, प्रूफरीडिंग आणि अंतिम छपाईच्या अनेक टप्प्यांमधून कशी सुटली, असा सवाल पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत..Panchgani Pinewood School: पाचगणीतील पाईनवुड इंटरनॅशनल स्कूलची मान्यता धोक्यात; शिक्षण विभागाची मोठी कारवाई, मान्यता रद्दीची शिफारस...यापूर्वीही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या ५५ नव्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये तब्बल १,६७८ चुका आढळल्याचे समोर आले होते. यामध्ये तथ्यात्मक, व्याकरण, शब्दलेखन आणि संदर्भातील अनेक त्रुटी होत्या. यापैकी सर्वाधिक ७०५ चुका आठवीच्या पुस्तकांमध्ये आढळल्या होत्या..Maharashtra Education: शाळा सुरू, पुस्तकांचा पत्ता नाही! नव्या अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत धक्कादायक वास्तव समोर; छपाईला उशीर, वितरणावर प्रश्नचिन्ह .दरम्यान, या प्रकरणानंतर ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी टीई अँड एससीईआरटीचे संचालक मनोज पाढी आणि तीन सहाय्यक संचालकांना निलंबित केले आहे. तसेच आणखी सहा अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी पाठ्यपुस्तक निर्मिती, संपादन आणि तपासणी प्रक्रियेचा सखोल आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.