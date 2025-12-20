देश

१८७ पदांसाठी ८ हजार उमेदवार, थेट विमानतळाच्या धावपट्टीवर घेतली परीक्षा; पाहा Drone VIDEO

Exam on Runway : ओडिशात होमगार्डच्या भरती परीक्षेसाठी तब्बल ८ हजार उमेदवारांनी हजेरी लावल्यानं विमानतळाच्या धावपट्टीवर परीक्षा घेण्याची वेळ आलीय. याचा ड्रोन व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
सूरज यादव
Updated on

ओडिशात होमगार्डच्या भरती परीक्षेसाठी ८ हजार उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यानं त्यांची परीक्षा विमानतळाच्या धावपट्टीवर घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली. या परीक्षेचा ड्रोन व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. १६ डिसेंबर रोजी ही परीक्षा पार पडली. या परीक्षेसाठी ८ हजार जण आले होते आणि पदांची संख्या १८७ इतकी होती. जमादारपाली विमानतळावर ही परीक्षा झाली.

