१८७ पदांसाठी ८ हजार उमेदवार, थेट विमानतळाच्या धावपट्टीवर घेतली परीक्षा; पाहा Drone VIDEO

ओडिशात होमगार्डच्या भरती परीक्षेसाठी ८ हजार उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यानं त्यांची परीक्षा विमानतळाच्या धावपट्टीवर घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली. या परीक्षेचा ड्रोन व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. १६ डिसेंबर रोजी ही परीक्षा पार पडली. या परीक्षेसाठी ८ हजार जण आले होते आणि पदांची संख्या १८७ इतकी होती. जमादारपाली विमानतळावर ही परीक्षा झाली..ओडिशातील संबलपूर इथं १६ डिसेंबरला होमगार्ड भरती परीक्षा पार पडली. १८७ पदांसाठी झालेल्या या परीक्षेला तब्बल ८ हजार उमेदवार आले होते. फक्त पाचवी पास इतकी पात्रता असणाऱ्या या परीक्षेला पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी झालेल्या उमेदवारांनीही हजेरी लावली होती..हत्तींच्या कळपाला राजधानी एक्सप्रेसची भीषण धडक, ५ डबे रुळावरून घसरले; ८ हत्तींचा मृत्यू.अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भरती प्रक्रिया ही कंत्राट किंवा आवश्यकतेच्या आधारे पद्धतीनुसार केली जात आहे. मात्र या पदासाठी फक्त मुलभूत शैक्षणिक पात्रता आवश्यक होती. तरीही या परीक्षेला पदवी आणि पदव्युत्तर उमेदवारांनी हजेरी लावल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे..होम गार्डच्या भरतीसाठी मोठ्या संख्येनं उमेदवार आल्यानं ऐनवेळी गोंधळ उडाला. परीक्षा कशी घ्यायची असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला. परीक्षा केंद्रांवर उपलब्ध असलेल्या खोल्यांमध्ये परीक्षा घेणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे प्रशासनाने विमानतळावरच परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला..परीक्षा योग्यरितीने व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून विमानतळाशी संपर्क साधण्यात आला. त्यानंतर जमादारपाली विमानतळाच्या धावपट्टीवर उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली. यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार आल्यानंतरही शांततेत आणि कोणताही अनुचित प्रकार न घडता ही परीक्षा पार पडली..संबलपूरच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं की, १६ डिसेंबरला संबलपूरमध्ये परीक्षा आयोजित केली होती. जवळपास १० हजार अर्ज आले आणि प्रत्यक्ष परीक्षेला ८ हजारांपेक्षा जास्त उमेदवार होते. त्यांची परीक्षा घेण्यासाठी २० पेक्षा जास्त शाळा लागल्या असत्या. रविवारी इतर परीक्षासुद्धा असल्यानं त्यात अडचणी होत्या. शेवटी परीक्षा वेळेत व्हावी यासाठी विमानतळावर आयोजन केलं गेलं..