Shocking News : मालकिणीचे कामगारावर जडले प्रेम, लग्नानंतर पती पैसे घेऊन फरार; महिलेने पोलिस ठाण्यात उचलले टोकाचे पाऊल

Summaryओडिशातील भद्रक जिल्ह्यात गुजरातच्या निरल मोदी हिने पोलिस ठाण्यात फिनाइल प्यायून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.निरल ही एका आयटी कंपनीची मालक असून तिचे लग्न तिच्याच कंपनीत काम करणाऱ्या मनोज नायकशी झाले होते.लग्नानंतर मनोजने निरलला त्याच्या गावी व्यवसाय सुरू करण्यास प्रवृत्त केले..शनिवारी ओडिशाच्या भद्रक जिल्ह्यातील एका पोलिस ठाण्यात गुजरातमधील एका महिलेने फिनाइल अमोनियम क्लोराइड प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.तिने तिच्या पतीवर तिचे पैसे घेऊन पळून गेल्याचा आणि पोलिसांनी तिच्या तक्रारीवर कारवाई न केल्याचा आरोप केला.अहमदाबाद येथील रहिवासी निरल मोदी हिने विषारी औषध प्यायलाने तिला ओडिशातील भद्रक जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .पोलिसांनी सांगितले की निरल एका आयटी फर्मची मालक आहे. तिचे लग्न नरसिंहपूर गावातील मनोज नायकशी झाले होते. नायक तिच्या कंपनीत काम करत होता आणि दोघे प्रेमात पडले.एका वृत्तानुसार, त्यांना दोन वर्षांचा मुलगा आहे. पण लग्नानंतर नायकने निरलला त्याच्या गावी व्यवसाय सुरू करण्यास राजी केल्याचा आरोप आहे. .पोलिसांनी सांगितले की निरलने व्यवसाय चालवण्यासाठी सुमारे ५ कोटीचे कर्ज उभारण्यासाठी तिचे घर आणि कंपनीची मालमत्ता गहाण ठेवली होती. निरलच्या भावाने सांगितले की तक्रार दाखल करूनही, प्रकरणात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. या वृत्तात निरलच्या भावाचे म्हणणे आहे की, "माझी बहीण गेल्या तीन महिन्यांपासून त्रास सहन करत आहे. तक्रार दाखल करूनही पोलिसांनी तपासात कोणतीही महत्त्वपूर्ण कारवाई केलेली नाही." निरलच्या भावाच्या म्हणण्यानुसार, संतापलेल्या त्याच्या बहिणीने तिच्या दुर्दशेकडे लक्ष वेधण्यासाठी फिनाईल प्यायले. "आम्ही न्यायाची आणि मनोजविरुद्ध तात्काळ कारवाईची मागणी करतो.".बोंथ पोलिस स्टेशनचे प्रभारी निरीक्षक श्रीबल्लव साहू म्हणाले की, मनोज नायक अद्याप सापडलेला नाही. ते म्हणाले, "एक निरीक्षक आणि दोन उपनिरीक्षकांसह एक पोलिस पथक मनोजचा शोध घेत आहे आणि त्यांनी राउरकेला, संबलपूर आणि बेरहमपूरसह अनेक ठिकाणी भेट दिली आहे.".FAQs प्र.१: निरल मोदीने आत्महत्येचा प्रयत्न का केला? 👉 कारण तिचा पती मनोज नायक तिचे पैसे घेऊन फरार झाला आणि पोलिसांनी कारवाई केली नाही.प्र.२: निरल मोदी कोण आहे? 👉 ती अहमदाबाद येथील एका आयटी कंपनीची मालक आहे.प्र.३: मनोज नायक कोण आहे? 👉 तो निरलच्या कंपनीत काम करणारा कर्मचारी असून लग्नानंतर तिचा पती झाला.प्र.४: निरलने किती कर्ज घेतले होते? 👉 सुमारे ₹५ कोटींचे कर्ज, घर आणि कंपनी गहाण ठेवून.प्र.५: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? 👉 मनोजचा शोध घेण्यासाठी पथक तयार केले असून अनेक ठिकाणी तपास सुरू आहे.प्र.६: निरल मोदीची सध्याची स्थिती काय आहे? 👉 ती भद्रक जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहे आणि स्थिती स्थिर आहे.