ऑफिसातलं प्रेम! १० पैकी ४ भारतीयांचं सहकाऱ्याशी अफेअर, ऑफिस रोमान्समध्ये भारत कितव्या स्थानी?

India Ranks in Office Romance : ऑफीस अफेयर्सबाबत जगभर चर्चा होत असते, मात्र एका नव्या आंतरराष्ट्रीय सर्व्हेतून या मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे भारत याबाबतीत टॉपच्या देशांमध्ये आहे.
ऑफिसातलं प्रेम, हा विषय आता काही नवीन नाही. जगभरात याविषयावर चर्चा होते आहे. अशातच आता यासंदर्भात ११ देशांचा एक सर्वे समोर आला आहे. त्यानुसार ऑफीसमधल्या प्रेम प्रकरणात मोठी प्रमाणात वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे या यादीत भारत टॉपच्या देशांमध्ये आहे. प्रायव्हेट आणि पर्सनल रिलेशनशीपसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या Ashley Madison आणि YouGov संस्थांनी संयुक्तपणे हा सर्वे केला आहे.

