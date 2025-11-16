ऑफिसातलं प्रेम! १० पैकी ४ भारतीयांचं सहकाऱ्याशी अफेअर, ऑफिस रोमान्समध्ये भारत कितव्या स्थानी?

ऑफिसातलं प्रेम, हा विषय आता काही नवीन नाही. जगभरात याविषयावर चर्चा होते आहे. अशातच आता यासंदर्भात ११ देशांचा एक सर्वे समोर आला आहे. त्यानुसार ऑफीसमधल्या प्रेम प्रकरणात मोठी प्रमाणात वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे या यादीत भारत टॉपच्या देशांमध्ये आहे. प्रायव्हेट आणि पर्सनल रिलेशनशीपसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या Ashley Madison आणि YouGov संस्थांनी संयुक्तपणे हा सर्वे केला आहे. .या सर्वेनुसार, ऑफिस अफेयनर्सच्या मेक्सिको प्रथम क्रमांकावर असून भारत त्याच्या अगदी खाली म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकवर आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, जर्मनी, भारत, इटली, मेक्सिको, स्पेन, स्वित्झर्लंड, ब्रिटन आणि अमेरिका या ११ देशांमध्ये हा सर्वे करण्यात आला आहे. या सर्वेनंतर मोठ्या प्रमाणात चर्चाही सुरु झाली आहे..Live-in Relationship Rule: महत्त्वाची बातमी! लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतचे नियम बदलले; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, नवे नियम काय?.भारतामध्ये हा ट्रेंड झपाट्याने वाढत आहे. १० पैकी ४ भारतीयांनी आपण यापूर्वी किंवा सद्यस्थिती ऑफीसमधील सहकाऱ्याला डेट करत असल्याचं कबूल केलं आहे. म्हणजे भारतात ४० टक्के लोकांनी आफीस अफेयर्स मान्य केलं आहे. तर पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मेक्सिकोमध्ये ४३ टक्के लोकांनी सहकाऱ्याबरोबरच्या नात्याची कबुली दिली आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये ही संख्या ३० टक्के इतकी आहे. यावरून भारतात ऑफिस अफेयर्सचं प्रमाण अधिक वाढत असल्याचं दिसून येते आहे..Relationship Tips: जर तुम्हाला नातं मजबूत बनवायचं असेल तर 'या' 4 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा.सर्व्हेनुसार, ५१ टक्के पुरुष आणि ३६ टक्के महिलांनी आपण अफेयरमध्ये असल्याचं म्हटलं आहे. तर २९ टक्के महिला आणि २७ टक्के पुरुषांनी ऑफिस रोमॅन्समुळे करिअरवर परिणाम होत असल्याने आपण त्यापासून दूर असल्याचं सांगितले. विशेष म्हणजे १८ ते २४ वर्ष वयोगटातील तरुण अधिक सजग असल्याचं दिसून येत आहे. ३४ टक्के तरुणांनी ऑफीस अफेयर्सपासून दूर असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे करियरवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.