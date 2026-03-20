Diesel Price: मोठा झटका! पेट्रोलनंतर डिझेलही महागलं; तब्बल २२ रुपयांनी वाढ, जाणून घ्या नवे दर...

प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे औद्योगिक डिझेल देखील महाग झाले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने औद्योगिक डिझेलच्या दरात लक्षणीय सुधारणा केली आहे. तो प्रति लिटर ₹८७.६७ वरून ₹१०९.५९ पर्यंत वाढवला आहे. या निर्णयाचा औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक डिझेल सामान्य पेट्रोल पंपांवर विकले जात नाही. .ते थेट कारखाने, मोठे जनरेटर, खाण कंपन्या, बांधकाम स्थळे आणि वीज प्रकल्पांकडून खरेदी केले जाते. यापूर्वी, तेल कंपन्यांनी ब्रँडेड आणि हाय-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर अंदाजे ₹2 ने वाढ केली होती. मात्र, सामान्य पेट्रोलचा दर मात्र स्थिर राहिल्याने ग्राहकांना तात्काळ दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, इंधनाच्या किमतींमधील हा कल असाच सुरू राहिल्यास, त्याचा परिणाम हळूहळू महागाई आणि पुरवठा साखळीवर जाणवू शकतो. .सध्या बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती आणि तेल कंपन्यांच्या पुढील निर्णयांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ऊर्जा बाजार तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारातील अस्थिरता आणि पुरवठ्याबद्दल वाढती चिंता दर्शवते. मध्य-पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. ज्यामुळे तेल कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. यामुळेच निवडक इंधन श्रेणींमध्ये किमतींची पुनर्रचना करण्यात आली आहे..मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे नियमित पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. विश्लेषकांच्या मते, इंधनाच्या किमतीतील अशा वाढीचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा औद्योगिक उत्पादन आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो, तेव्हा त्याचा परिणाम अखेरीस वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर होतो, ज्यामुळे महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता असते..भारत आपल्या तेलाच्या गरजेचा मोठा भाग आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा देशांतर्गत इंधन दरांवर थेट परिणाम होतो. सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलच्या स्थिर किमतींमुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांना काहीसा तात्काळ दिलासा मिळाला आहे, परंतु ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता पाहता, आणखी बदलांची शक्यता नाकारता येत नाही.