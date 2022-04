ताज हॉटेलमधल्या आलिशान खोलीची किंमत फक्त 6 रुपये? जाहिरात व्हायरल

मुंबईतील ताज हॉटेल (Taj Hotel) हे देशातील सर्वात आलिशान आणि महागडे हॉटेल मानले जाते. इथे राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भाडे मोजावे लागते. या हॉटेलच्या प्रत्येक खोलीचे भाडे हजारापासून तर लाखापर्यंत आहे. या ताज हॉटेलमध्ये प्राचीन काळात राजांपासून बडे सेलिब्रिटी राहत आहे पण तुम्हाला माहिती आहे का की एक काळ होता जेव्हा ताज हॉटेलमध्ये एका आलिशान खोलीची किंमत फक्त 6 रुपये असायची. 1907 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार, ताज हॉटेलमध्ये एक खोली 6 रुपयांना उपलब्ध होती.

ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनचे महासचिव प्रविण खंडेवाल यांनी एक ट्विट केले आहे. या ट्वीटमध्ये त्यांनी ताजमहाल हॉटेलची जुनी जाहिरात शेअर केली आहे. सध्या त्यांचे हे ट्विट सोशल मीडियावर खुप व्हायरल होत आहे. (Once upon a time a luxury room taj hotel in mumbai was priced for only six rupees old advertisement goes viral)

जाहिरात शेअर करताना प्रवीण खंडेलवाल यांनी लिहिले की 1 डिसेंबर 1903 रोजी मुंबईत ताज हॉटेलचे उद्घाटन झाले. तेव्हा येथील एका खोलीचे भाडे दिवसाला सहा रुपये होते. ही जाहिरात 1907 साली प्रकाशित झाली होती. तेव्हा पगार दरमहा ५०० रुपये असायचा.

प्रवीण खंडेलवाल यांनी ट्वीट केलेली ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. नेटकरी त्यांच्या पोस्ट वर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे.