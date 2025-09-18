Voter Fraud: बापरे! एकाच घरात ४ हजार २७१ मतदार; अधिकाऱ्यांनी केले हात वर, म्हणाले...

उत्तर प्रदेश: बिहारमधील मतदार याद्यांवरुन देशभरात वातावरण तापलं आहे. त्यातच आता उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यात त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकीच्या मतदार यादीत मोठी अनियमितता समोर आली आहे. पडताळणीदरम्यान एका ग्रामपंचायतीमध्ये एकाच घराच्या नंबरवर ६३२ मतदार नोंदणीकृत आढळले आहेत. तर, दुसऱ्या ग्रामपंचायतीत एका घराच्या नंबरवर ४,००० पेक्षा जास्त मतदार आढळले आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, अधिकारी याला लिपिकाडून झालेली चूक सांगून दुरुस्त करण्याची ग्वाही देत आहेत. जिल्ह्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे करण्यात आलेल्या तपासणीत एकूण १,०६,५४२ बनावट मतदार आढळले आहेत..हे संपूर्ण प्रकरण धक्कादायक आहे. सध्या राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पंचायत निवडणुकीसाठी मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम सुरू असून ते २९ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अंतर्गत, बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) घरोघरी जाऊन बनावट मतदारांची तपासणी करत आहेत. याच तपासणीदरम्यान, महोबा जिल्ह्यात एआयने केलेल्या तपासात १,०६,५४२ बनावट मतदार आढळले आहेत..Maharashtra Ministers: मंत्री घेणार आलिशान गाड्या; राज्यपाल अन् मुख्यमंत्र्यांसाठी तर मर्यादाच नाही, किती पैसे मंजूर?.जिल्ह्यातील कुलपहाड तहसील क्षेत्रात येणाऱ्या जैतपूर ग्रामपंचायतीमध्ये बीएलओ घरोघरी जाऊन तपासणी करत होते. वृंदावन यांच्या ८०३ क्रमांकाच्या घरामधे मतदार यादी क्रमांक २२८३ ते ६९६९ पर्यंत तब्बल ४,२७१ मतदार नोंदवले गेले आहेत. ही यादी पाहून पडताळणीचे काम करणाऱ्या बीएलओ रश्मी यांचे डोके चक्रावून गेले. त्यांनी तात्काळ एसडीएम कुलपहाड यांना या प्रकरणाची माहिती दिली..मतदार यादीवर प्रश्नचिन्हअसाच एक दुसरा प्रकार पनवाडी ग्रामपंचायतीमधून समोर आला आहे. इथे, वॉर्ड क्रमांक चारमधील शिक्षक कमाल यांच्या १०२१ क्रमांकाच्या घरात ६३२ मतदारांची नावे आढळली आहेत. यापूर्वी याच ग्रामपंचायतीतील एका घरात २४३ तर दुसऱ्या एका घरात १८५ मतदार नोंदवले गेल्याचे आढळले होते. काही घरांमध्ये तर २९ पर्यंत मतदारांची नावे समोर आली आहेत. यामुळे संपूर्ण मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..मतदार यादी दुरुस्त केली जातेयअपर जिल्हाधिकारी कुंवर पंकज यांच्या म्हणण्यानुसार, पंचायत निवडणुकीसाठी बीएलओ घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. २०१६ च्या मतदार यादीत नवीन नावे जोडणे, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आणि यादीत सुधारणा करण्याचे काम सुरू आहे. गावांमध्ये अनेक घरांना क्रमांक दिलेले नाहीत. २०१६ च्या मतदार यादी पुनरीक्षण कामात बीएलओने पुरेसे लक्ष दिले नाही आणि अनेकांच्या घरांना एकच क्रमांक नोंदवला गेला. परंतु, सर्व मतदार त्याच ग्रामपंचायतीचे आहेत आणि त्यांची पडताळणी केली जात आहे. ही एक मानवी आणि लिपिकीय चूक आहे. याला दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असून जेणेकरून मतदार यादी पूर्णपणे अचूक होईल..Chakur News : सहकारमत्र्यांकडून कृषी कार्यालयाचा पंचनामा; कृषी अधिकाऱ्यासह सात कर्मचारी गैरहजर.एकाच घरातील मतदार वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदएकाच घरात शेकडोच नाही, तर हजारो मतदार नोंदवल्यामुळे पडताळणी करणारे बीएलओ देखील हैराण झाले आहेत. दुसरीकडे, ज्या घरात मोजकीच माणसे राहतात, तिथे हजारो मतदार नोंदवल्याने ग्रामीण लोकही आश्चर्यचकित झाले आहेत. काही गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकाच घरातील मतदारांची नावे वेगवेगळ्या घरांच्या क्रमांकाखाली नोंदवलेली आहेत आणि मतदार यादी कोणत्याही क्रमाने तयार केलेली नाही. मतदार यादीतील या मोठ्या घोळावर विरोधकांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.