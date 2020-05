आसाममध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस; एकाचा मृत्यू तर तीन लाख लोकांना तोटा

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असतानाच आसाम राज्यात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसाने एका व्यक्तीचा बळी घेतला आहे. आसामध्ये पूरस्थिती आणखी गंभीर झाली असून पावसाचा ११ जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख लोकांना फटका बसला आहे. तर ब्रह्मपूत्रा नदी ओसंडून वाहत आहे. तर अतिवृष्टीमुळे आसाममधील किमान सात जिल्हे बाधित झाले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गोलपारा हा सर्वाधिक बाधित जिल्हा असून २.१५ लाख लोक प्रभावित झाले असून, त्यानंतर नालबारीतील २२,००० आणि नागगावमधील सुमारे ११,००० लोक आहेत. गोलपारा येथे एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफने नऊ जणांची सुटका केली आहे, तर बाधित नागरिकांमध्ये १७२.५३ क्विंटल तांदूळ, डाळ, मीठ आणि ८०४.४२ लिटर मोहरीचे तेल आणि अन्य आवश्यक वस्तूंचे वाटप केले.

Assam: At least seven districts of the state are affected by flash floods which have been caused by torrential rains & overflowing of Brahmaputra river at several places. Visuals from Kampur area in Nagaon district. (27.5.2020) pic.twitter.com/XgCRFYsvrF

— ANI (@ANI) May 27, 2020