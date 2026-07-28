'एक अधिकारी, एक कार', सरकारी ताफ्यावर मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; गैरवापर आणि खर्च कमी होणार

केंद्र सरकारने सरकारी वाहनांचा दुरुपयोग आणि खर्च कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. नोकरशहांसाठी एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी असं धोरण लागू केलं आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत कार्यालयीन पत्रक जारी करण्यात आलंय. आता कोणत्याही अधिकाऱ्याला आधीपासून सरकारी गाडी देण्यात आली असेल तर अतिरिक्त जबाबदारी मिळाल्यानंतर दुसरी सरकारी गाडी दिली जाणार नाही. One Officer One Car Rule to Curb Government Vehicle Misuse.अर्थ मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, एखादा अधिकारी इतर मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम किंवा समितीचा अतिरिक्त पदभार सांभाळत असेल तर त्याला दुसरी सरकारी कार मिळणार नाही. एका अधिकाऱ्यासाठी एकाच अधिकृत गाडीची व्यवस्था असेल..आम्हाला गॅरंटी दिलीय, सरकारने आणखी एक मागणी मान्य केली; मध्यरात्री CJP प्रवक्त्याने दिली माहिती.सरकारने सर्व केंद्रीय मंत्रालय आणि विभागांना नव्या व्यवस्थेचे कठोर पालन करावे असे आदेश दिले आहेत. ज्या सरकारी गाड्यांचा वापर होत नाहीय त्या सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात याव्या. विनाकारण त्यांचा वापर केला जाऊ नये असंही बजावण्यात आलं आहे..केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम, समिती किंवा निमशासकीय संघटनांच्या वाहनांचा वापरही अधिकाऱ्यांना करता येणार नाही. जर अधिकाऱ्या एखाद्या अधिकृत दौऱ्यासाठी किंवा सरकारी कामानिमित्त संबंधित संस्थेत असेल तर त्या गाडीचा वापर करता येईल असंही स्पष्ट करण्यात आलंय..सप्टेंबर २०२२ मध्ये जारी केलेल्या गाइडलाइननुसार हा आदेश लागू करण्यासाठी जारी केला आहे. नव्याने आदेश सर्व मंत्रालय आणि विभागांना पाठवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी वाहनांचा दुरुपयोग कमी होईल आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि आर्थिक शिस्तही लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.