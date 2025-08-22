देश

Online Gaming Bill 2025: ऑनलाईन गेमिंग विधेयक लागू होताच ड्रीम ११ बंद होणार? खात्यातील पैशांचं काय? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं वाचा एका क्लिकवर...

Dream11 Ban in India? : केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर करत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ड्रीम-11 सारख्या अॅपला बसणार आहे.
Dream11 Ban in India
Dream11 Ban in Indiaesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Dream11 users worried after Online Gaming Bill 2025 : केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर करत मोठा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकामुळे पैशाची थेट देवाणघेवाण करणारे ऑनलाइन गेमिंग ॲप बंद होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या गेम्सच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक फसवणूक थांबेल, असा दावाही सरकारकडून करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ड्रीम-11 सारख्या अॅपला बसणार आहे.

Loading content, please wait...
Dream 11 IPL
parliament
law

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com