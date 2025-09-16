Operation Sindoor: कुटुंबाचे तुकडे-तुकडे झाले, मसूद अझहर ढसाढसा रडला; जैश कमांडोचा मोठा खुलासा

इस्लामाबाद: 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये भारताने पाकिस्तानला मोठा धडा शिकवला होता. या ऑपरेशनला अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही आता मोठे खुलासे समोर येत आहेत. 'जैश-ए-मोहम्मद'चा टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी याने दहशतवादी मसूद अझहरच्या कुटुंबाबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की, जेव्हा भारताने ७ मे रोजी बहावलपूरमध्ये हल्ला केला, तेव्हा मसूद अजहरच्या कुटुंबाचे अक्षरशः तुकडे-तुकडे झाले..जैश-ए-मोहम्मदचा कमांडर इलियास कश्मीरीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये त्याने 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान मसूद अजहरच्या कुटुंबाबद्दल दावे केले आहेत. इलियासने मसूद अजहरच्या कुटुंबाबद्दल बोलताना म्हटले की, "सर्व काही कुर्बान केल्यानंतर ७ मे रोजी बहावलपूरमध्ये मौलाना मसूद अझहरच्या कुटुंबातील लोक, विधवा, मुले आणि बाळं मृत्यूमुखी पडले..High Court: राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे का? उच्च न्यायालय, राज्य शासनाला तीन आठवड्यात मागविले उत्तर.भारतीय लष्कराने जैशच्या मुख्यालयाला केले होते लक्ष्यबहावलपूर हे पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात स्थित आहे. येथे 'मरकज सुभान अल्लाह' नावाची एक मशीद आहे, ज्यात जैश-ए-मोहम्मदचे मुख्यालय आहे. भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान अनेक दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केले होते, ज्यात जैशच्या मुख्यालयाचाही समावेश होता. भारताच्या या हल्ल्यात दहशतवाद्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. जैशचा संपूर्ण अड्डा उद्ध्वस्त झाला होता. याच अड्ड्यामध्ये मसूद अजहरचे कुटुंबही राहत होते. भारतीय लष्कराच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी प्रेस ब्रीफिंगमध्ये याला दुजोरा दिला होता की, जैशच्या मुख्यालयातूनच भारताविरुद्ध हल्ल्यांचे नियोजन केले जात होते..PM Narendra Modi: घुसखोरांना बाहेर पाठवणार; मोदी, काँग्रेसने बिहारींचा अपमान केला, विरोधकांना विकास असह्य.भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर'ने घेतला होता पहलगामचा बदलापहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले होते. या कारवाईदरम्यान भारतीय लष्कराने पाकिस्तान आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये असलेल्या नऊ दहशतवादी ठिकाणांना उद्ध्वस्त केले होते. भारताच्या हल्ल्यात शंभरहून अधिक दहशतवादी मारले गेले होते. लष्कराने बहावलपूरसोबतच मुरीदके, सियालकोट, कोटली आणि मुझफ्फराबादलाही लक्ष्य केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.