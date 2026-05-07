Operation Sindoor: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला एक वर्ष! भारताच्या ‘या’ घातक शस्त्रांसमोर पाकिस्तान गुडघ्यावर; चिनी हत्यारं कशी पडली निष्प्रभ?

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूक्ष्म बदला घेण्यासाठी भारताने ७ मे २०२५ रोजी सुरू केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'ला आज एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या मोहिमेत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांना लक्ष्य करताना भारतीय सशस्त्र दलांनी अत्याधुनिक स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि प्रभावी रणनीतीचा वापर केला. पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्युत्तरादाखल हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लवकरच त्यांना आपली ताकद भारतीय लष्करापुढे अपुरी पडत असल्याचे जाणवले. संघर्ष वाढवल्यास पाकिस्तानला अपरिमित नुकसान सहन करावे लागेल, हे स्पष्ट झाल्याने त्यांची स्थिती कमकुवत झाली..भारताने या कारवाईत निर्णायक पावले उचलली. पाकिस्तानच्या अणुधमकीला सामोरे जात भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने अचूक आणि शक्तिशाली हल्ले केले. यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या शस्त्रप्रणालींवर नंतर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ, थिंक टँक्स आणि माध्यमांनी सखोल चर्चा केली. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने वापरलेल्या विविध शस्त्रांचा परिचय आणि त्यांची वैशिष्ट्ये जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.कारवाईच्या सुरुवातीला भारतीय सशस्त्र दलांनी एकाच वेळी नऊ दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैबा आणि हिजबुल मुजाहिदीन या संघटनांशी संबंधित १०० हून अधिक दहशतवादी, प्रशिक्षक, हँडलर्स आणि त्यांचे साथीदार या कारवाईत मारले गेले. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, ही संपूर्ण मोहीम केवळ २२ मिनिटांत यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली..आक्रमक शस्त्रे आणि त्यांची भूमिकाऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने बहुस्तरीय आक्रमक रणनीती अवलंबली. यात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राने प्रमुख भूमिका बजावली. या क्षेपणास्त्राने भारतीय दलांना सामरिक आघाडी मिळवून दिली.लोइटरिंग म्युनिशन्स अर्थात घिरट्या घालणारी शस्त्रे किंवा कामिकाझे ड्रोन यांचा प्रभावी वापर झाला. हे ड्रोन लक्ष्य शोधून त्यावर हल्ला करण्यास सक्षम आहेत. पाकिस्तानातील नूर खान आणि रहीम यार खान या हवाई तळांसह शत्रूच्या रडार आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली पूर्णपणे नष्ट करण्यात त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली. हल्ल्यापूर्वी ते लक्ष्याच्या वरून घिरट्या घालतात, कमकुवत ठिकाणे ओळखतात आणि नंतर अचूक मारा करतात.स्वदेशी तंत्रज्ञानाने सुसज्ज लांब पल्ल्याचे ड्रोन आणि इतर शस्त्रसामग्रीनेही हल्ले अधिक प्रभावी बनवले. या कारवाईत भारतीय बाजूला कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. इस्रायलकडून खरेदी केलेल्या हॅरॉप ड्रोनने पाकिस्तानी लढाऊ विमानांचे लक्ष विचलित केले आणि भारताच्या यशस्वी हल्ल्यांना पाठबळ दिले. या ड्रोनमध्ये स्वयंचलितपणे शत्रूच्या लक्ष्यांवर मारा करण्याची क्षमता आहे, ज्याचा भारताने मुबलक वापर केला.याशिवाय, अमेरिकेकडून प्राप्त एम७७७ अति-हलक्या हॉवित्झर तोफांचाही वापर करण्यात आला. नियंत्रण रेषेपलीकडील डोंगराळ भागातील दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यासाठी ही तोफा अत्यंत उपयुक्त ठरली..Operation Sindoor मधील शूरवीरांचा सन्मान! १६ BSF सैनिकांना शौर्य पुरस्कार, पाहा संपूर्ण यादी अन् 'या' योद्ध्यांचा शौर्यसंग्राम.हवाई संरक्षण व्यवस्था आणि बचावात्मक शस्त्रेभारताने केवळ आक्रमणच केले नाही तर मजबूत बचावात्मक व्यवस्थाही उभी केली. स्वदेशी आकाश क्षेपणास्त्र प्रणाली (SRSAM) ही कमी पल्ल्याची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी प्रणाली आहे. हवाई हल्ल्यांविरुद्ध तिने उत्कृष्ट कामगिरी केली. एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर मारा करण्याची आणि इलेक्ट्रॉनिक हल्ले रोखण्याची क्षमता या प्रणालीत आहे. ती गट किंवा स्वायत्त मोडमध्ये कार्य करू शकते.एकात्मिक हवाई कमांड आणि नियंत्रण प्रणाली (IACCS) ने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या सर्व हवाई संरक्षण यंत्रणांना एकत्र जोडले. यामुळे भारताची संरक्षण व्यवस्था अभेद्य भिंतीसारखी मजबूत झाली..पाकिस्तानने ७-८ मे च्या रात्री श्रीनगर, पठाणकोट, अमृतसरसह विविध भारतीय लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागली. मात्र भारताच्या एकात्मिक काउंटर-यूएएस ग्रिडने या सर्व हल्ल्यांना पूर्णपणे निष्प्रभ केले. पाकिस्तानला या स्वदेशी प्रणालीबद्दल माहिती नव्हती, ज्यामुळे त्यांचे हल्ले व्यर्थ ठरले.पारंपरिक हवाई संरक्षणासाठी पेचोरा, ओएसए-एके आणि लो-लेव्हल एअर डिफेन्स गन्स (LLAD) यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. खांद्यावरून डागता येणारी मॅनपॅड्स (MANPADS) शस्त्रेही बहुस्तरीय संरक्षणाचा भाग बनली.भारताकडे स्वदेशी आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांची सक्षम यंत्रणा आहे. चिनी शस्त्रे पाकिस्तानसाठी अयशस्वी ठरली, तर भारतीय प्रणालींनी आपली श्रेष्ठता सिद्ध केली. या मोहिमेने दहशतवाद्यांना मोठा धक्का दिला आणि सीमेपलीकडील सुरक्षेच्या दृष्टीने नवा विश्वास निर्माण केला..Operation Sindoor : शालेय अभ्यासक्रमात भारतीय लष्कराची शौर्यगाथा सांगणार! 'ऑपरेशन सिंदूर' आता अभ्यासक्रमात शिकवणार....