Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरची भीती! लष्कर-ए-तैयबाने POK तून 'या' ठिकाणी हलवले दहशतवाद्याचे ट्रेनिंग कॅम्प...

After Operation Sindoor, Lashkar-e-Taiba shifts training camps from PoK : 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांनी आपले ट्रेनिंग सेंटर भारत-पाकिस्तान सीमेपासून दूर हलवण्यास सुरुवात केली आहे. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांनी त्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधून अफगाणिस्तानच्या सीमेकडे हलवले असल्याची माहिती समोर आली आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, लष्कर-ए-तैयबा अफगाणिस्तान सीमेपासून 47 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा येथे 'मरकज जिहाद-ए-अक्सा' नावाचे नवीन ट्रेनिंग सेंटर उभारत आहे. भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना याबाबत माहिती मिळाली आहे. जुलै महिन्यापासून या ट्रेनिंग सेंटरच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले आहे, असेही सांगण्यात येत आहे..Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर हे नव्या प्रकारचे युद्ध; सरसेनाध्यक्ष, भारताकडून पाकचा निर्णायक पराभव.खैबर पख्तूनख्वा येथील जामिया अहले सुन्ना मशिदीच्या शेजारी सुमारे 4600 चौरस फुट जागेवर हे ट्रेनिंग सेंटर उभारले जात आहे. या सेंटरच्या बांधकामाची जबाबदारी 2006 च्या हैदराबाद बॉम्बस्फोटाचा मास्टरमाइंड असलेल्या नासर जावेद याला देण्यात आली आहे, तर मोहम्मद यासिन उर्फ बिलाल भाई याला प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..याशिवाय, लष्कर-ए-तैयबा आपले मरकज-ए-खैबर आणि गढी हबीबुल्लाह येथील ट्रेनिंग सेंटरचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. लष्कर, हिज्बुल मुजाहिद्दीन आणि जैश-ए-मोहम्मद यांच्या दहशतवादी छावण्यांमधील अंतर केवळ 4 ते 5 किलोमीटर आहे..Operation Sindoor: कुटुंबाचे तुकडे-तुकडे झाले, मसूद अझहर ढसाढसा रडला; जैश कमांडोचा मोठा खुलासा.पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यात धर्म विचारून त्यांना मारण्यात आले होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून 7 मे रोजी 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू करण्यात आले. या कारवाईदरम्यान भारतीय लष्कराने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते. त्यामुळे आता या दहशतवाद्यांकडून त्यांचे दहशतवादी तळं हलवण्यात येत आहेत..