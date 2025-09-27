देश

Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरची भीती! लष्कर-ए-तैयबाने POK तून 'या' ठिकाणी हलवले दहशतवाद्याचे ट्रेनिंग कॅम्प...

LeT Moves Terror Camps from PoK : ऑपरेशन सिंदूरनंतर लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांनी त्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प पाकव्याप्त काश्मीर मधून हलवण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर आली आहे. नवीन ठिकाणी या ट्रेनिंग कॅम्पचं बांधकामही सुरु करण्यात आलं आहे.
After Operation Sindoor, Lashkar-e-Taiba shifts training camps from PoK : ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांनी आपले ट्रेनिंग सेंटर भारत-पाकिस्तान सीमेपासून दूर हलवण्यास सुरुवात केली आहे. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांनी त्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधून अफगाणिस्तानच्या सीमेकडे हलवले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

