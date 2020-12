कोरोना जात नाही तोच दुसरं संकट! देशात अज्ञात आजाराने 200 जण आजारी

विशाखापट्टणम- आंध्रप्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील एलुरूमध्ये अज्ञात आजारामुळे किमान २०० जण आजारी पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. एलुरूच्या सरकारी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मोहन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आजारी पडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. काल शनिवारी ५५ जणांना रुग्णालयात आणण्यात आले होते. दुपारपर्यंत ही संख्या २००वर पोहोचली. रुग्णालयात दाखल केलेल्या सर्वांना चक्कर येणे, डोकेदुखी आणि अपस्मार यासारखी लक्षणे दिसत होती. या सर्वांवर उपचार करण्यात आल्यानंतर रविवारी सायंकाळी अनेकांना घरी सोडण्यात आले.

या सर्वांचे रक्ताचे तसेच खाण्या-पिण्याचे नमुने न्यायवैद्यक तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. सर्व रुग्णांचे सीटी स्कॅन आणि एक्सरे अहवाल सामान्य आहेत. ही लक्षणे आढळून आल्याने रुग्णालयात आलेले रुग्ण विविध भागांतील आहेत. त्यांचा एकमेकांशी संपर्कही आलेला नाही, सध्या रुग्णालयात ७६ महिला आणि ४६ मुलांसह इतर काही जणांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली.

Situation is under control at local govt hospitals in Eluru, West Godavari district, where patients were admitted with complaints of giddiness & epilepsy. All medical help has been provided to patients & everyone is safe: Andhra Pradesh Dy CM & Health Minister Alla Kali Krishna https://t.co/6Qi6KfbDmr

