नवी दिल्ली : देशात आता समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरुन उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे. याला विविध राजकीय पक्षांचं समर्थन आहे तर अनेकांनी याला विरोधही केला आहे. पण मुस्लिमांचा यातला विषय महत्वाचा असल्यानं यावर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. या कायद्यामुळं देशाचं नुकसान होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

समान नागरी कायद्यावर आयोजित एका चर्चासत्रात बोलताना ओवैसी म्हणाले, शरियत संदर्भात कोणत्याही प्रकारे तडजोड केली जाणार नाही. समान नागरी कायद्यातून केवळ मुस्लिमांना धडा शिकवत असल्याचं दाखवलं जात आहे. समान नागरी कायद्यातून मुस्लिमांच्या नावावर हिंदूंचंच नुकसान केलं जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

"समान नागरी कायदा जर देशात अस्तित्वात आला तर हिंदू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मधील कलम ५ रद्द आणि कलम ६ रद्द होईल तसेच प्रॉपर्टी अॅक्ट देखील निघून जाईल. हिंदू एकत्र कुटुंब कायद्यानुसार इन्कम टॅक्समध्ये सवलत मिळते.

२०१५ मधील इन्कम टॅक्स विभागाच्या माहितीनुसार अशा हिंदू कुटुंबांना ६५ हजार कोटींची कर मिळाली आहे. मग समान नागरी कायदा आला तर हे राहणार नाही. हे हिंदू बांधवांना समजून घ्यावं लागेल," असंही ओवैसी यांनी म्हटलं आहे.