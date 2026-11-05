मालक अचानक घरी आला, १९ वर्षीय लेकीला कर्मचाऱ्यासोबत आक्षेपार्ह स्थितीत पाहिलं, पुढे जे घडलं ते...; थरकाप उडवणारी घटना

बंगळुरूमध्ये येलाहंका येथे खळबळजनक घटना घडली आहे. एका मालकाने त्याच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण करत त्याची हत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मालकाने एका खोलीत त्याच्या मुलीला आणि कर्मचाऱ्याला आक्षेपार्ह व्यवस्थेत पहिल्यानंतर संतापून मालकाने २४ वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करून ठार मारल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता.३) रोजी दुपारी येलाहंका येथील कोगिलू क्रॉसजवळ एका २४ वर्षीय तरुणाला त्याच्या मालकाने बेदम मारहाण करून ठार मारल्याची घटना घडली आहे. मालकाने या तरुणाला आपल्या मुलीसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत पकडल्यानंतर हा प्रकार घडला आहे. मृताची ओळख केरळमधील किरण अशी असून, आरोपीचे नाव आनंदराज (४५) असे आहे. तथापि, किरण गेल्या काही वर्षांपासून आनंदराजकडे काम करत असून या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी मालक आनंदराजला अटक केली आहे..Navi Mumbai: माजी मंत्र्याचा अनधिकृत कारभार? मोरबे धरण क्षेत्रात अलिशान फार्म हाऊसची उभारणी, नवा वाद पेटण्याची शक्यता.नेमकं काय घडलं?आनंदराजची मुलगी (वय १९) म्हैसूरमध्ये शिक्षण घेत असून सुट्ट्यानिमित्त घरी आली होती. मुलीचे कर्मचारी किरणसोबत जवळचे संबंध असल्याचा संशय आनंदराजला होता. त्यामुळे मंगळवारी आनंदराज आपल्या पत्नीसह घराबाहेर पडला. यावेळी त्याने मुलीला ते तमिळनाडूला जात आहेत आणि रात्री परत येतील, अशी माहिती दिली. मात्र, काही तासांतच ते दोघे घरी परतले आणि त्यांना किरण आणि मुलगी एका खोलीत एकत्र आढळले..मुलगी आणि कर्मचाऱ्याला आक्षेपार्ह व्यवस्थेत पाहत संतापलेल्या आनंदराजने मुलीला चिक्कबल्लापूरमधील एका नातेवाईकाच्या घरी पाठवून दिले. त्यानंतर किरणला घरात कोंडून ठेवले आणि क्रिकेट बॅट व लोखंडी पाईपने त्याला मारहाण केली. या मारहाणीत किरणच्या पाय, हात आणि पोटावर गंभीर दुखापत झाली आणि तो बेशुद्ध पडला. त्यानंतर आनंदराजने त्याला रिक्षातून रुग्णालयात नेले, परंतु तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Ramayan Circuit: प्रभू श्रीरामांनी जिथे गंगा पार केली, त्या पवित्र भूमीवर उभे राहणार अनोखे 'बोट' संग्रहालय; प्रयागराज ट्रिपमध्ये हे ठिकाण चुकवू नका.Navi Mumbai: विमानतळ रस्त्यावर पादचाऱ्यांना प्रवेशबंदी, वाहतूक विभागाची अधिसूचना लागू.दरम्यान, रुग्णालयाकडून माहिती मिळाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. यावेळी पोलिसांनी अधिक तपास केला असता, मारहाणीमुळे किरणचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. या घटनेप्रकरणी येलाहंका पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून आनंदराजला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.