Oxford Naga Remains : १०० वर्षांनंतर पूर्वज परतले! इंग्रजांनी पळवून नेलेल्या ३९ मानवी कवट्या अखेर भारताला परत; लंडनमध्ये ऐतिहासिक सोहळा!

Emotional Ceremony Held at Pitt Rivers Museum : भारतावरील ब्रिटीश साम्राज्यशाहीच्या काळातील एका अत्यंत काळ्या आणि वेदनादायी अध्यायाला तब्बल एका शतकानंतर पूर्णविराम मिळाला आहे. इंग्रज राजवटीदरम्यान ईशान्य भारतातील नागालँडमधून बळजबरीने गोळा करून लंडनला नेण्यात आलेले नागा समाजातील ३९ पूर्वजांचे मानवी अवशेष (प्रामुख्याने मानवी कवट्या आणि शरीराचे भाग) ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने अधिकृतपणे भारताला परत केले आहेत. विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील जगप्रसिद्ध 'पिट रिव्हर्स म्युझियम'मध्ये (Pitt Rivers Museum) पार पडलेल्या एका अत्यंत भावूक आणि ऐतिहासिक सोहळ्यात नागालँडच्या ३० सदस्यीय शिष्टमंडळाकडे हे अवशेष कायदेशीररीत्या सोपवण्यात आले..वसाहतवादी देशांनी जगभरातून लुटलेला सांस्कृतिक ठेवा आणि मानवी अवशेष त्यांच्या मूळ वारसांकडे सन्मानाने परत करण्याच्या (Decolonization) जागतिक मोहिमेतील हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ परिषदेने (Oxford University Council) या हस्तांतरणाला मंजुरी दिल्यानंतर नागालँडच्या भूमीत आपल्या पूर्वजांच्या घरवापसीमुळे समाधानाची आणि अभिमानाची लाट उसळली आहे..Stories from The Forgotten War : ७४ वर्षांनंतर कोरियन युद्धातील अमेरिकन सैनिक दक्षिण कोरियात परतले; शहीद मित्रांच्या आठवणींनी दाटला कंठ!.ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी का पळवून नेल्या होत्या मानवी कवट्या?१९ व्या शतकाच्या अखेरीस आणि २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा ब्रिटिशांनी नागा टेकड्यांवर लष्करी मोहिमा राबवल्या, तेव्हा जे. एच. हटन आणि जे. पी. मिल्स यांसारख्या तत्कालीन ब्रिटीश प्रशासकांनी नागा जमातींची संस्कृती, शस्त्रे आणि परंपरा यांच्या अभ्यासाच्या नावाखाली हे अवशेष बळजबरीने गोळा केले होते. नागा योद्ध्यांच्या कवट्या, हाडे आणि शरीराचे काही भाग लंडनला पाठवून ऑक्सफर्डच्या म्युझियममधील काचेच्या शोकेसमध्ये 'प्रदर्शनाची वस्तू' म्हणून मांडण्यात आले होते..वर्षानुवर्षे नागा संस्कृतीचे हे विद्रूपीकरण सुरू होते. मात्र, २०२० मध्ये म्युझियम प्रशासनाने नैतिकता आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचा विचार करत हे सर्व मानवी अवशेष सार्वजनिक प्रदर्शनातून कायमचे हटवून एका सुरक्षित कक्षात ठेवले होते..Germany Kebab Chaos : अवघ्या ९० रुपयांत कबाब खाण्यासाठी रस्त्यावर उतरली तुफान गर्दी; शहरात पेटला भडका, थेट हेलिकॉप्टर पाचारण!.लंडनमध्ये भावूक सोहळा; कायदेशीर मालकी नागा समाजाकडेगेल्या ६ वर्षांपासून 'फोरम फॉर नागा रिकन्सिलिएशन' (FNR) आणि स्थानिक नागा जमातींच्या संघटना ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व ब्रिटीश सरकारशी सतत चर्चा करत होत्या.ऑक्सफर्डमध्ये पार पडलेल्या सोहळ्यात:पिट रिव्हर्स म्युझियमच्या संचालिका प्रा. लॉरा व्हॅन ब्रोकहोव्हेन आणि 'FNR' चे प्रमुख रेव्हरंड डॉ. वाटी अय्यर यांनी अधिकृत मालकी हस्तांतरण करारावर (Transfer of Title) स्वाक्षऱ्या केल्या.नागालँडमधून गेलेल्या ३० प्रतिनिधींनी पारंपरिक विधीनुसार प्रार्थना करून आपल्या पूर्वजांचे स्मरण केले.या ऐतिहासिक क्षणी सभागृहात उपस्थित असलेले ब्रिटीश संशोधक आणि नागा प्रतिनिधी दोघांचेही डोळे भरून आले होते..नागालँडमध्ये होणार पारंपरिक अंत्यसंस्कार"हा केवळ मानवी हाडांचा परतीचा प्रवास नाही; तर आमच्या पूर्वजांचा आत्मा, आमचा स्वाभिमान आणि आमचा इतिहास आपल्या हक्काच्या मातीत परतत आहे. जेव्हा पूर्वजांचा आत्मा परततो, तेव्हाच गावाच्या आणि समाजाच्या शतकानुशतके भरून न आलेल्या जखमा बऱ्या होतात," अशी प्रतिक्रिया नागा शिष्टमंडळाने दिली आहे..Flight Hijack Scare : विमानाचे उड्डाण होणार इतक्यात टॉयलेटच्या आरशावर दिसला 'तो' मेसेज; १०५ प्रवाशांचा जीव टांगणीला!.'होमबाउंड प्रोजेक्ट'च्या (Homebound Project) माध्यमातून हे सर्व अवशेष अत्यंत सुरक्षितपणे आणि आदराने नागालँडमध्ये आणले जात आहेत. मायभूमीत पोहोचल्यानंतर नागा जमातींच्या शतकानुशतके जुन्या पवित्र परंपरांनुसार या सर्व पूर्वजांवर अत्यंत सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.