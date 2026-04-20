Pachpadra Refinery Fire : राजस्थानात रिफायनरीला भीषण आग, पंतप्रधान मोदी उद्या करणार होते उद्घाटन

राजस्थानमधील पचपदरा रिफायनरीमध्ये आग लागली आहे. या रिफायनरीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या होणार होते. मिळालेल्या माहितीनुसार घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या २० गाड्यारवाना करण्यात आल्या आहेत. 'एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड'द्वारे उभारण्यात आलेली ही सुविधा, राजस्थानमधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला पहिलाच प्रकल्प आहे; जिथे 'BS-6' मानकांचे इंधन उत्पादित केले जाईल. .हा प्रकल्प बाडमेर जिल्ह्यातील पचपदरा परिसरात उभारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुल या दोन्हीचा एकात्मिक विकास साधणारा देशातील हा पहिलाच प्रकल्प मानला जात आहे. .या प्रकल्पामध्ये 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड'चा ७४% हिस्सा आहे, तर राजस्थान सरकारचा २६% हिस्सा आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार, ७९,४५० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक असलेला हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प, भारताच्या ऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील एक मोठा टप्पा ठरणार आहे. या प्रसंगी, पंतप्रधान एका जाहीर सभेलाही संबोधित करणार आहेत. .९ दशलक्ष टन वार्षिक क्षमता असलेला हा रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प, 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (HPCL) आणि राजस्थान सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यात आला आहे. ही अत्याधुनिक सुविधा तेल शुद्धीकरणआणि पेट्रोकेमिकल उत्पादन यांची सांगड घालते, तसेच या प्रकल्पाची पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता वार्षिक २.४ दशलक्ष टन इतकी आहे..या रिफायनरीचा 'नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स' १७.० इतका आहे आणि तिच्या एकूण उत्पादनापैकी २६ टक्क्यांहून अधिक उत्पादन पेट्रोकेमिकल्सचे असते. ही आकडेवारी जागतिक औद्योगिक मानकांशी सुसंगत आहे.