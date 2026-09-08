संत्री विकून शाळा उभारली, पद्मश्री विजेत्याला SIRची नोटीस; कागदपत्रे सादर करण्यास दिली मुदत

Padma Shri Winner Harikela Hajabba: सोलासंत्री विकून गावात शाळा उभारणाऱ्या पद्मश्री हरेकला हजबा यांना एसआयआरची नोटीस पाठवण्यात आलीय. त्यांना ११ सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे जमा करण्यासाठी मुदत देण्यात आलीय. हरेकला हजब्बा यांना २०२१मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं. २००२च्या मतदार यादीत त्यांचं नाव हजब्बा असं नोंद होतं. तर इतर कागदपत्रांवर त्यांचं नाव हरेकला हजब्बा असं आहे..हरेकला हजब्बा हे दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात वास्तव्यास आहेत. त्यांना आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून नोटीस पाठवण्यात आलीय. निवडणूक आयोगाने तेच मतदार आहेत का? या नावाचे दुसरं कोणी आहे का? याची माहिती घेण्यासाठी नोटीस पाठवलीय. यावर ११ सप्टेंबरपर्यंत कार्यवाही करून आवश्यक ती कागदपत्रं जमा करण्यास सांगितलं आहे..सातवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, शाळेच्या वॉशरूममध्ये आढळला मृतदेह.हरेकला हजब्बा कधी शाळेत गेले नाही पण आपल्या तुटपुंज्या कमाईतून मुलांसाठी शाळा उभारली. हरेकला संत्री विकायचे, त्यातून २०० ते २५० रुपये कमाई व्हायची. २०००मध्ये त्यांनी न्यूपाडापुत एक शाळा उभारली..हजब्बांनी म्हटलं की, आंगणवाडीचे कर्मचारी माझ्या घरी आले आणि नोटीस देऊन गेले. ११ सप्टेंबरला माझी मूळ कागदपत्रं मागितली आहेत. माझ्या अधिकृत कागदपत्रांवर हरेकला हजब्बा नाव आहे. मी ती कागदपत्रं प्रशासनाकडे देईन..एसआयआर प्रक्रियेवर विरोधकांकडून सातत्यानं प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी एसआयआर प्रक्रिया राबवली जात आहे. तेलंगनाच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाजप शासित राज्यात वोट चोरीचा कट रचला जात असल्याचा आरोप केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.