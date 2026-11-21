Padmaja Venugopal Quits BJP : केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. करुणाकरन यांच्या कन्या पद्मजा वेणुगोपाल यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घाईघाईत आणि दुःखी मनस्थितीत घेतला होता. तो निर्णय चुकीचा होता, अशी कबुली देत त्यांनी केरळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. त्यांच्या या निर्णयामुळे त्या पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे..भाजप सोडल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पद्मजा यांनी हा वैयक्तिक निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. आपली विचारधारा आणि भाजपची विचारधारा यांच्यात मेळ बसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. के. करुणाकरन यांच्यासारख्या काँग्रेसशी घट्ट नाते असलेल्या नेत्याची कन्या म्हणून भाजपमध्ये राहणे कठीण जात असल्याचेही त्या म्हणाल्या..काँग्रेसमधील नाराजीमुळे आपण भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, असे पद्मजा यांनी सांगितले. त्रिशूरमध्ये काँग्रेसने आपल्याला बाजूला सारले आणि अपमानास्पद वागणूक दिली. याबाबत पक्षातील अनेकांकडे तक्रारी करूनही परिस्थितीत बदल झाला नाही. त्यामुळे दुःखी मनस्थितीत एका दिवसात भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तो निर्णय घाईघाईत घेतल्याची जाणीव आता झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..भाजपमध्ये असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काही निर्णयांबाबत मत मांडता आले नाही, असेही पद्मजा यांनी सांगितले. मोदी यांनी अनेक चांगली कामे केली, मात्र काही चुका देखील झाल्या. पक्षात असताना त्यावर बोलता आले नाही, असे त्या म्हणाल्या..Kerala Rain: केरळममध्ये पावसाचा हाहाकार; सहा जण वाहून गेले, पाच जणांचे मृतदेह सापडले.दरम्यान, काँग्रेसमध्ये पुन्हा प्रवेश करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचे पद्मजा यांनी स्पष्ट केले. वडील के. करुणाकरन यांच्याशी संबंधित काही कार्यक्रम आणि उपक्रम पूर्ण करायचे आहेत. त्यांच्या आठवणी जतन करण्यासाठी काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.