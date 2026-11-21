शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) पहिल्या ‘सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरम’मध्ये सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानचे मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भारत दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला ताजमहाल पाहण्याची परवानगी भारत सरकारने दिली आहे. मात्र, दिल्लीतील निजामुद्दीन दर्ग्याला भेट देण्याची त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी प्रतिनिधी मंडळाने भारत दौऱ्यादरम्यान ताजमहाल आणि दिल्लीतील काही ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानुसार, ताजमहाल भेटीला परवानगी देण्यात आली. मात्र, निजामुद्दीन दर्ग्याच्या दौऱ्यासाठी आवश्यक असलेली सुरक्षा मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यामुळे या ठिकाणी जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे..Pakistan Cricket: बाबर आझमला मोठा धक्का! रिझवान-इमामचा पत्ता कट, PCB ने बदलली कॉन्ट्रॅक्टची पद्धत; ३८ खेळाडूंची नवी यादी जाहीर.पाकिस्तानचे पर्यावरण समन्वयविषयक मंत्री मुसादिक मसूद मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली हे प्रतिनिधी मंडळ भारतात आले आहे. ताजमहालसह दिल्लीतील हुमायूनचा मकबरा आणि दिल्ली हाट या ठिकाणांनाही त्यांना भेट देता येणार आहे. दरम्यान, पाकिस्तानी मंत्र्यांच्या पत्नी दिल्लीतील दिल्ली हाट-आयएनए येथे पोहोचल्याचेही समोर आले आहे..SCO च्या पहिल्या सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरमचे आयोजन २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान नवी दिल्ली येथे करण्यात आले आहे. या तीन दिवसीय कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मुसादिक मसूद मलिक यांचे प्रतिनिधी मंडळ शुक्रवारी दिल्लीतील जुन्या किल्ल्यावर पोहोचले. गेल्या तीन वर्षांतील एखाद्या पाकिस्तानी मंत्र्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्ली विमानतळावर पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाचे प्रभारी साद वाराइच यांनी त्यांचे स्वागत केले..Prenium| India-Pakistan Conflict : एकीकडे भारताचा सिंधू जल करार पाळण्यास नकार, तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे मंत्री भारतात आले आहेत! नेमकं प्रकरण काय?.आंतरराष्ट्रीय मंचासाठी भारताने SCO मधील सर्व १० सदस्य देशांसह निरीक्षक देश आणि संवाद भागीदारांनाही निमंत्रण दिले आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. या मंचावर SCO क्षेत्रातील देशांचा सामायिक सांस्कृतिक वारसा, विविध संस्कृतींमधील संवाद आणि नागरिकांमधील परस्पर संबंध यावर चर्चा होत आहे. दरम्यान, पाकिस्तानी प्रतिनिधी मंडळाच्या दौऱ्यात काही ठिकाणांना परवानगी मिळाली असली, तरी निजामुद्दीन दर्ग्याच्या भेटीला सुरक्षा कारणांमुळे नकार देण्यात आल्याने या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.