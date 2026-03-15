Uri Encounter: अफगाणिस्तानवर हल्ल्यानंतर पाकड्यांचा मध्यरात्री उरीमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न, भारतीय सैन्याने जाग्यावरच केलं ठार!

Indian Army and J&K Police neutralize Pakistani infiltrator during midnight operation in Uri sector: उरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवाद्याला भारतीय लष्कर व जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत ठार करण्यात आले
Pakistani Infiltrator Killed in Uri Encounter, Indian Army Foils LoC Infiltration Attempt

Pakistani Infiltrator Killed in Uri Encounter, Indian Army Foils LoC Infiltration Attempt

नियंत्रण रेषेवरील सतत वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर काश्मीरच्या उरी भागात भारतीय लष्कर व जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी एकत्रित मोहीम राबवून एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला जाग्यावरच ठार मारले. ही घटना १४ व १५ मार्चच्या मध्यरात्री घडली. दहशतवादी भारतीय सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करत असताना सुरक्षा दलांनी त्याला रोखले.

