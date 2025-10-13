Pakistani Women Arrested : त्रिपुरात संशयित पाकिस्तानी महिलेला अटक; झेन-झी आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन नेपाळच्या तुरुंगातून पळाली अन्...

Summaryती १२ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी पासपोर्टवर नेपाळमध्ये आली होती. २०१४ मध्ये एक किलो ब्राऊन शुगर प्रकरणी १५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. झेन-झी आंदोलनादरम्यान झालेल्या गोंधळात ती तुरुंगातून पळाली आणि भारतात आली..दक्षिण त्रिपुरा जिल्ह्यातील सीमावर्ती शहर सबरूममध्ये एका संशयित पाकिस्तानी महिलेला अटक करण्यात आली आहे. ६५ वर्षीय महिलेचा ड्रग्ज तस्करीत सहभाग असल्याचे वृत्त आहे आणि ती नेपाळच्या तुरुंगातून भारतात पळाली. .सरकारने म्हटले आहे की, "ती बांगलादेशला जाण्याच्या उद्देशाने सीमा ओलांडली असल्याचा संशय आहे. तिच्या कारवाया आणि हेतूंबद्दल अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी पोलिस आणि तिची चौकशी करत आहेत.".प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की ही महिला नेपाळ तुरुंगातून पळून गेली होती आणि तिचे पाकिस्तानशी संबंध असू शकतात, तिचे राष्ट्रीयत्व अद्याप निश्चित झालेले नाही. तिची ओळख आणि ती कुठून आली याची पुष्टी करण्यासाठी तपास सुरू आहे.भानो ही पाकिस्तानातील शेखपुरा येथील रहिवासी मोहम्मद गोलफ फराज नावाच्या पुरूषाची पत्नी असल्याचे वृत्त आहे. तिने १२ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी पासपोर्टवर नेपाळमध्ये प्रवेश केला आणि ड्रग्ज तस्करी सुरू केली..झेन-झी आंदोलनाचा घेतला गैरफायदावृत्तानुसार, २०१४ मध्ये नेपाळ पोलिसांनी या महिलेला एक किलो ब्राऊन शुगर बाळगल्याबद्दल अटक केली होती आणि नंतर तिला १५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. गेल्या महिन्यापर्यंत ती काठमांडू तुरुंगात शिक्षा भोगत होती, परंतु झेन-झी आंदोलनादरम्यान ती पळाली..नेपाळमध्ये सप्टेंबरमध्ये सरकारविरोधी हिंसक निदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तुरुंगातून कैदी पळाले,देशभरातील १३,००० हून अधिक कैदी पळून गेले. त्यापैकी अनेकांना नंतर भारतात पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना अटक करण्यात आली. .FAQs 1. संशयित महिला कुठे अटक झाली?➡️ दक्षिण त्रिपुराच्या सबरूम येथे अटक झाली. 2. ती कोणत्या गुन्ह्यात सामील असल्याचा संशय आहे?➡️ तिच्यावर ड्रग्ज तस्करीचे आरोप आहेत. 3. ती भारतात कशी आली?➡️ ती नेपाळच्या तुरुंगातून पळून सीमा ओलांडून भारतात आली.( 4. झेन-झी आंदोलनाचा तिच्याशी काय संबंध आहे?➡️ आंदोलनादरम्यान तुरुंगात गोंधळ निर्माण झाल्याने ती पळून गेली. 5. तिचे राष्ट्रीयत्व निश्चित झाले आहे का?➡️ अद्याप अधिकाऱ्यांनी तिचे राष्ट्रीयत्व पुष्टी केलेले नाही. 6. तिचा नवरा कोण आहे?➡️ ती पाकिस्तानातील शेखपुरा येथील मोहम्मद गोलफ फराज यांची पत्नी असल्याचे सांगितले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.