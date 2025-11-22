Pakistan Arms Smuggling India : पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे हाय-क्वालिटी बंदुका भारतात; सिकंदर शेख प्रकरणानंतर दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई

Delhi Police Action : दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (ISI) शी जोडलेल्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्र तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश करून चार जणांना अटक केली आहे. या कारवाईत उच्च दर्जाची परदेशी बनावटीची शस्त्रे व मोठ्या संख्येने काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानातून ड्रोनच्या सहाय्याने शस्त्रांची तस्करी करण्यात येत होती आणि पंजाबमार्गे भारतात त्यांची घुसखोरी केली जात होती. ही पद्धत अत्याधुनिक असून राष्ट्रीय सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण करणारी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. जप्त शस्त्रांमध्ये १० उच्च दर्जाची परदेशी बनावटीची अर्ध-स्वयंचलित पिस्तुले आणि ९२ जिवंत काडतुसे समाविष्ट आहेत. यामध्ये तुर्की बनावटीचे PX-५.७ हे विशेष दलांकडून वापरले जाणारे धोकादायक शस्त्र असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..ही कारवाई डीसीपी स्तरावरील पथकाने केली. अटकेतील आरोपी राज्यांतर्गत गुन्हेगारी गटांना ही शस्त्रे पुरवण्याच्या तयारीत होते, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पुढील तपासातून या नेटवर्कचे उर्वरित संबंध आणि अंतिम प्राप्तकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संबंधित बँक व्यवहार, तांत्रिक पुरावे व दुवे तपासले जात असून आणखी अटकांची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही कारवाई सीमापार नेटवर्कला एक मोठा धक्का असून देश अस्थिर करण्याच्या योजनांवर अटकाव करणारी आहे..पैलवान सिकंदर शेखवर कारवाईमहाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख याला पंजाब पोलिसांनी बेकायदा पिस्तूल आणि काडतूस प्रकरणी अटक केल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले होती. याप्रकरणी इतर तीन जणांनाही अटक करण्यात आली होती. पंजाब पोलिस दलातील वरिष्ठ पोलिस हरमनदीप सिंग हंस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील दानवीर आणि बंटी हे दोघे जण कृष्णन उर्फ हॅप्पी गुज्जर या गुंडाला आणि सिकंदर शेख यांना बेकायदा शस्त्रे नेऊन देण्यासाठी जात असल्याची माहिती गुप्तचरांकडून २४ ऑक्टोबरला समजल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून बंटी, दानवीर आणि सिकंदर यांना अटक केली होती. यानंतर काही दिवसांनी सिकंदर शेखला जामीन मंजूर झाला होता..Sikandar Shaikh Gets Bail : पैलवान सिकंदर शेखला जामीन, शस्त्रास्त्र तस्करी प्रकरणात दिलासा; सिकंदरचे वर्तन वाचवलं....दोन दिवसांनी २६ ऑक्टोबरला कृष्णनला अटक करण्यात आली. अटक केलेल्यांकडून ताब्यात घेतलेल्या शस्त्रांमध्ये पॉइंट ३२ बोअरची चार आणि पॉइंट ४५ बोअरच्या एका पिस्तुलाचा समावेश आहे. तसेच, १.९९ लाख रुपये रोख आणि दोन एसयूव्ही देखील जप्त करण्यात आल्या. दानवीर हा पापला गुज्जर टोळीतील असून त्याच्याविरोधात खून, दरोडा आणि बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी हरियाना, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक गुन्ह्यांची नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.