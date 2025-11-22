देश

Pakistan Arms Smuggling India : पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे हाय-क्वालिटी बंदुका भारतात; सिकंदर शेख प्रकरणानंतर दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई

Pakistan Drone : पाकिस्तानातून ड्रोनच्या सहाय्याने शस्त्रांची तस्करी करण्यात येत होती आणि पंजाबमार्गे भारतात त्यांची घुसखोरी केली जात होती.
Pakistan Arms Smuggling India

दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (ISI) शी जोडलेल्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्र तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश करून चार जणांना अटक केली आहे.

Delhi Police Action : दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (ISI) शी जोडलेल्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्र तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश करून चार जणांना अटक केली आहे. या कारवाईत उच्च दर्जाची परदेशी बनावटीची शस्त्रे व मोठ्या संख्येने काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.

