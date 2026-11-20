पाकिस्तानचे मंत्री मुसादिक मलिक सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. गेल्या तीन वर्षांत भारतात येणारे ते पहिले पाकिस्तानी मंत्री आहेत. मात्र, या दौऱ्यात त्यांनी आग्र्यातील ताजमहाल आणि दिल्लीतील निजामुद्दीन दर्ग्याला भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण भारत सरकारने त्यांच्या या मागणीला परवानगी दिलेली नाही. त्यांना केवळ एससीओच्या कार्यक्रमाशी संबंधित ठिकाणीच जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे..दिल्लीमध्ये २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान एससीओ सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरमचं आयोजन करण्यात आलं आहे. याच कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मुसादिक मलिक भारतात आले आहेत. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, मलिक यांनी भारत दौऱ्यात ताजमहाल आणि निजामुद्दीन दर्ग्याला भेट देण्याचा बेत आखला. मात्र, भारत सरकारने त्यांना या ठिकाणी जाण्याची परवानगी नाकारली आहे..Prenium| India-Pakistan Conflict : एकीकडे भारताचा सिंधू जल करार पाळण्यास नकार, तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे मंत्री भारतात आले आहेत! नेमकं प्रकरण काय?.सरकारकडून त्यांना दौऱ्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. एससीओच्या बैठका आणि कार्यक्रम ज्या ठिकाणी आयोजित केले आहेत, केवळ त्याच ठिकाणी त्यांना जाता येईल. याशिवाय अन्य कोणत्याही पर्यटनस्थळाला किंवा धार्मिक स्थळाला भेट देता येणार नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..मुसादिक मलिक यांच्या भारत दौऱ्याला राजकीय दृष्ट्या अतिशय महत्त्व आहे. गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूरनंतर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात येणारे ते पहिले पाकिस्तानी मंत्री आहेत. यापूर्वी २०२३ मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओच्या बैठकीसाठी भारतात आले होते. त्यानंतर जवळपास तीन वर्षे कोणत्याही पाकिस्तानी मंत्र्याने भारताला भेट दिली नव्हती..India Pakistan Relations : तब्बल ३ वर्षांनी पाकिस्तानी मंत्री भारतात येणार! 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पहिल्यांदाच मोठी घडामोड; दिल्लीत नेमकं काय घडतंय?.भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध गेल्या अनेक वर्षांपासून तणावपूर्ण आहेत. गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूरनंतर दोन्ही देशांमधील परिस्थिती आणखी संवेदनशील झाली होती. अशा पार्श्वभूमीवर मुसादिक मलिक यांचा भारत दौरा चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र, त्यांच्या पर्यटनस्थळांच्या भेटीला परवानगी नाकारल्याने या दौऱ्याची चर्चा अधिकच रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.