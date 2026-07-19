Pakistan Fuel Prices: पाकिस्तानचा मोठा निर्णय! आता पेट्रोल-डिझेलचे दर रोज बदलणार; सरकारची नवी इंधन धोरण घोषणा

इस्लामाबाद : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार लक्षात घेता, पाकिस्तान सरकारने देशातील पेट्रोलियम पदार्थांचे दर आता दररोज बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक आणि माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मलिक यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने इंधन दरवाढीचे अधिकार ‘ऑईल अँड गॅस रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’ला (ओग्रा) दिले आहेत. ही संस्था आता दररोज इंधनाचे दर निश्चित करेल. ‘ओग्रा’ केवळ त्यांच्या संकेतस्थळावर दर प्रसिद्ध करणार नाही, तर प्रत्येक पेट्रोल पंपावर दिसणाऱ्या किमतींमागील कारणांची माहितीही देईल. .यापूर्वी फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आठवड्यातून एकदा दर निश्चित करण्यास सुरुवात केली होती. त्याआधी दर १५ दिवसांनी बदलले जात होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी होऊनही त्याचा लाभ जनतेला मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या टीकेनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.मलिक म्हणाले, की पारदर्शकता आणण्यासाठी ही पावले उचलली असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सात दिवसांच्या सरासरीनुसार दर निश्चित केले जातील. तसेच, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या तुर्कीएच्या दौऱ्यानंतर ‘तुर्की पेट्रोलियम’ ही कंपनी २० वर्षांच्या खंडानंतर ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानात तेल आणि वायू उत्खननासाठी येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.