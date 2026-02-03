देश

Supreme Court: पाकिस्तानात छळ, भारतातही भीती; हिंदू निर्वासितांच्या वेदनेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, चार आठवड्यांत सरकारकडून मागितले उत्तर

Supreme Court of India Takes a Firm Stand on the Rehabilitation and Housing Rights of Pakistani Hindu Refugees : पाकिस्तानातील धार्मिक छळातून भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदू निर्वासितांच्या निवास व पुनर्वसनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम भूमिका
Updated on

पाकिस्तानातील धार्मिक छळातून सुटका मिळवून भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदू निर्वासितांच्या दयनीय अवस्थेकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करताना त्यांच्यासाठी योग्य निवास व्यवस्था सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारवर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्लीतील मजनू का टीला परिसरात राहणाऱ्या या निर्वासितांना विस्थापित करण्याच्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही भूमिका मांडली आहे.

