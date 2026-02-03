Supreme Court: पाकिस्तानात छळ, भारतातही भीती; हिंदू निर्वासितांच्या वेदनेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, चार आठवड्यांत सरकारकडून मागितले उत्तर

पाकिस्तानातील धार्मिक छळातून सुटका मिळवून भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदू निर्वासितांच्या दयनीय अवस्थेकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करताना त्यांच्यासाठी योग्य निवास व्यवस्था सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारवर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्लीतील मजनू का टीला परिसरात राहणाऱ्या या निर्वासितांना विस्थापित करण्याच्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही भूमिका मांडली आहे..दिल्ली विकास प्राधिकरणाला नोटीसन्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेत दिल्ली विकास प्राधिकरणाला (डीडीए) नोटीस जारी केली. तसेच, केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत या मुद्द्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. सध्या या निर्वासितांना त्यांच्या निवासस्थानातून हटवण्याच्या कोणत्याही योजनांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे निर्वासितांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणावर भर देण्यात आला आहे..दैनंदिन जीवनात अनेक आव्हानेया निर्वासितांच्या वतीने न्यायालयात प्रतिनिधित्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, मजनू का टीला छावणीत सध्या सुमारे २५० कुटुंबे आणि १,००० हून अधिक व्यक्ती वास्तव्य करत आहेत. हे सर्वजण पाकिस्तानातील धार्मिक आधारावर होणाऱ्या छळ आणि अत्याचारांमुळे भारतात आले आहेत. गेल्या १२ वर्षांपासून ते या ठिकाणी राहत असून, त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अनेक आव्हाने आहेत..Supreme Court मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी; केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपावर नाराजी? न्यायमूर्तींच्या विधानामुळे खळबळ.जागा रिकामी करण्यासाठी नोटिसाजैन यांनी पुढे सांगितले की, डीडीएने या परिसरातील जागा रिकामी करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगित केले. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, या निर्वासितांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकत्व मिळाले असल्यास, त्यांना या ठिकाणी राहण्याचा पूर्ण हक्क का नाही?या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी उपस्थित होत्या. न्यायालयाने त्यांना या विषयावर उच्च पातळीवर चर्चा घडवून आणण्याचे आणि त्याबाबत न्यायालयाला अवगत करण्याचे निर्देश दिले. चार आठवड्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सरकारला निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील..पाकिस्तानात 'काफिर' म्हणून अपमानितकाहींना नागरिकत्व मिळाले आहे, तर इतरांच्या अर्जांची प्रक्रिया सुरू आहे. डीडीए आणि संबंधित यंत्रणांनी यमुना नदीच्या पूरक्षेत्रात बेकायदेशीर ताबा असल्याचे कारण देत त्यांना हटवण्याची तयारी केली होती.या २५० कुटुंबांतील सुमारे १,००० लोक मजुरी, घरकाम किंवा छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांद्वारे आपला उदरनिर्वाह करतात. पाकिस्तानात त्यांना 'काफिर' म्हणून अपमानित केले जात होते. भारतात येताच त्यांना सुरुवातीला संशयास्पद नजरांनी पाहिले गेले. आता नागरिकत्व मिळूनही त्यांना बेघर होण्याची भीती आहे..Supreme Court: शाळांमध्ये स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड अनिवार्य! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; नवे निर्देश काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.