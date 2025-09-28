Pakistani Spy Arrested : आणखी एका पाकिस्तानी हेराला अटक, गुप्त माहितीसोबतच काही लोकही सीमेपलीकडे पाठवल्याचा आरोप

Summaryत्याने अनेक स्थानिकांना पाकिस्तानात पाठवण्यास मदत केली होती.आरोपीच्या मोबाईलमध्ये पाकिस्तानी नंबर व गुप्त माहितीचे पुरावे आढळले.पोलिस त्याच्या संपूर्ण नेटवर्कची चौकशी करत असून जिल्हा हेरगिरीसाठी हॉटस्पॉट ठरत आहे..पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली हरियाणामध्ये आणखी एकाला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी पलवल जिल्ह्यातील अलिमेव गावातील ३५ वर्षीय तौफिकला अटक केली. तो दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायोगातील एका कर्मचाऱ्याच्या संपर्कात होता आणि त्याला भारतीय सैन्याबद्दल गुप्त माहिती पाठवत होता. त्याने अनेक लोकांना पाकिस्तानातही पाठवले आहे..केंद्रीय तपास संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, सीआयए पलवलने तौफिकला अटक केली. तो भारतीय लष्करी कारवायांशी संबंधित संवेदनशील माहिती पाकिस्तान उच्चायोगातील एका कर्मचाऱ्याला पाठवत होता. त्याचे पुरावे त्याच्या मोबाईल फोनवर आढळले. सीआयएचे प्रभारी दीपक यांनी सांगितले की, आरोपीविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात देशद्रोहासह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला उद्या न्यायालयात हजर केले जाईल आणि रिमांड मागितला जाईल..केंद्रीय तपास संस्थांकडून माहिती मिळाल्यापासून सीआयए तौफिकच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होते. आरोपीने व्हॉट्सअॅपद्वारे दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायोगातील एका कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधला आणि त्याला भारतीय सैन्याबद्दल गुप्त माहिती पाठवली. पोलिसांनी अलिमेव गावात छापा टाकला आणि तौफिकला ताब्यात घेतले. २०२२ मध्ये तौफिक त्याच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी पाकिस्तानला गेला होता. या काळात तो पाकिस्तान उच्चायोगातील एका कर्मचाऱ्याला भेटला. दोघांनी व्हॉट्सअॅपद्वारे संवाद साधण्यास सुरुवात केली. .चौकशीदरम्यान त्याने कबूल केले की त्याने लोकांना पाकिस्तानात जाण्यासाठी व्हिसा मिळवून देण्यास मदत केली होती. त्याने अनेक स्थानिक व्यक्तींसाठी व्हिसा मिळवून त्यांना पाकिस्तानला पाठवले होते. त्यामुळे, त्याच्या हेरगिरी नेटवर्कमध्ये त्याने पाकिस्तानला पाठवलेल्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिस त्याची संपूर्ण नेटवर्कबद्दल चौकशी करत आहेत..आरोपीच्या मोबाईल फोनवर अनेक पाकिस्तानी नंबर देखील आढळले. आरोपींचे संपर्क शोधले जात आहेत. तौफिक ज्या पाकिस्तान उच्चायोगाच्या कर्मचाऱ्याशी संपर्कात होता त्याचे नाव पोलिसांनी अद्याप उघड केलेले नाही. तपास यंत्रणांना संशय आहे की आरोपीचे सीमेपलीकडे काम करणाऱ्या गुप्तचर एजंटांशीही संबंध असू शकतात..FAQsप्र.१: तौफिक कोण आहे? उ: तौफिक हा हरियाण्यातील पलवल जिल्ह्यातील रहिवासी असून पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे.प्र.२: त्याला कधी आणि कुठे अटक झाली? उ: त्याला सीआयए पलवलने केंद्रीय तपास संस्थांच्या माहितीवरून अटक केली.प्र.३: त्याचे पाकिस्तानशी कसे संबंध होते? उ: तो पाकिस्तान उच्चायोगातील एका कर्मचाऱ्याच्या संपर्कात होता आणि २०२२ मध्ये पाकिस्तानातही गेला होता.प्र.४: तो कोणती माहिती शेअर करत होता? उ: तो भारतीय लष्करी कारवायांशी संबंधित संवेदनशील माहिती शेअर करत होता.प्र.५: त्याने आणखी काय केलं होतं?उ: त्याने अनेक स्थानिकांना पाकिस्तानात जाण्यासाठी व्हिसा मिळवून देऊन पाठवले होते.प्र.६: पुढील कारवाई काय होणार आहे?उ: आरोपीविरुद्ध देशद्रोहासह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला असून त्याला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.