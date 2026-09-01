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भाविकांच्या पिकअपचा भीषण अपघात, रस्त्याकडेला थांबलेल्या ट्रकला धडक; ६ जणांचा मृत्यू, १४ जण जखमी

Palwal Accident News हरियाणात भाविकांना घेऊन निघालेल्या पिकअप टेम्पोनं रस्त्याकडेला उभा असलेल्या ट्रकला मागून धडक दिली. या अपघातात ६ भाविकांचा जागीच मृत्यू
Haryana Accident: Pickup Carrying Devotees Hits Parked Truck

Haryana Accident: Pickup Carrying Devotees Hits Parked Truck

Esakal

सूरज यादव
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हरियाणातील पलवल जिल्ह्यात कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवेवर मंगळवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. भाविकांना घेऊन निघालेल्या पिकअप टेम्पोनं रस्त्याकडेला उभा असलेल्या ट्रकला मागून धडक दिली. या अपघातात ६ भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला तर १४ जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये ३ पुरुष आणि ३ महिलांचा समावेश आहे. अपघातात जखमी झालेल्यांना उपचारासाठी पलवलमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.

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