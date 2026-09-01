भाविकांच्या पिकअपचा भीषण अपघात, रस्त्याकडेला थांबलेल्या ट्रकला धडक; ६ जणांचा मृत्यू, १४ जण जखमी

हरियाणातील पलवल जिल्ह्यात कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवेवर मंगळवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. भाविकांना घेऊन निघालेल्या पिकअप टेम्पोनं रस्त्याकडेला उभा असलेल्या ट्रकला मागून धडक दिली. या अपघातात ६ भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला तर १४ जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये ३ पुरुष आणि ३ महिलांचा समावेश आहे. अपघातात जखमी झालेल्यांना उपचारासाठी पलवलमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पिकअपमधील सर्वजण तीर्थयात्रेसाठी गेले होते. मंगळवारी पहाटे महामार्गावरून जात असताना चालकाचं नियंत्रण सुटून गाडी रस्त्याकडेला उभा असलेल्या ट्रकला धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की पिकअपचा चुराडा झाला. अपघातानंतर घटनास्थळी जखमींनी मोठा आक्रोश केला..अपघातात पत्नीचा मृत्यू, शेवटचं पाहण्यासाठी पती व्हिलचेअरवरून स्मशानभूमीत; आईच्या मायेला पोरकं झालेल्या चिमुकल्यांचा टाहो.अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. रुग्णवाहिकेतून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलीस आणि स्थानिक लोकांनी पिकअपमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढलं. रुग्णालयात नेलेल्यांपैकी ६ जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं..मृतांची नावेही समोर आली असून त्यात विजय सिंह, राजकुमार, रेश्मा देवी, कमला देवी, सुधा आणि महेश यांचा समावेश आहे. सर्व भाविक उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी जिल्ह्यातील होते. सोमवारी राजस्थानच्या खाटूश्याम आणि सालासर बालाजी मंदिरात दर्शनानंतर मथुरेला निघाले होते..मथुरेला जात असताना मंगळवारी पहाटे पलवल इथं एक्सप्रेसवेवर अपघात झाला. अपघातात १४ जण जखमी झाले आहेत. या अपघाताची चौकशी पोलिसांकडून केली जात आहे. अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्यात येत आहे. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.