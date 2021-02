...तर 40 लाख ट्रॅक्टरसह देशव्यापी रॅली काढू; राकेश टिकैत यांचा सरकारला अल्टीमेटम

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या 70 दिवसांपासून शेतकरी अनेक अडचणींचा सामना करत या ठिकाणी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. ऐन कडाक्याच्या थंडीतही शेतकरी निर्धारासह धरणे धरुन आहेत. काल दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनस्थळी उभारलेल्या भयानक अशा बॅरिकेडींगचे फोटो समोर आले होते. कृषी कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी दिल्लीमध्ये शिरु नयेत म्हणून सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही ठिकाणी चार ते पाच फूट उंचीच्या सुरक्षा भिंती दिल्ली पोलिसांनी उभारल्या आहेत. मात्र भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी मात्र आंदोलनाचा जोर तसाच राहिल, असं जाहीर केलं आहे.

काल झारखंडचे कृषीमंत्री बादल पत्रलेख गाझीपूरच्या सीमेवर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांची भेट घ्यायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं की, या आंदोलनाच्या सुरवातीपासूनच आम्ही शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आहोत. मी इथे नैतिक पाठिंबा द्यायला आलोय. दिल्ली पोलिस हे केंद्र सरकारच्या हातातील कळसुत्री बाहुल्या आहेत, असं कृषीमंत्र्यांनी म्हटलं. यावेळी राकेश टिकैत यांनी म्हटलं की, आम्ही सरकारला ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतचा वेळ दिला आहे. जर त्यांनी आमचं ऐकलं नाही तर 40 लाख ट्रॅक्टरसह आम्ही देशव्यापी ट्रॅक्टर रॅली काढू. एकप्रकारे कोणत्याही परिस्थितीत मागे न हटण्याचाच निर्धार राकेश टिकैत यांनी बोलून दाखवला.

We have given the govt time till October. If they do not listen to us, we will go on a pan-country tractor rally of 40 lakh tractors: Rakesh Tikait, BKU leader https://t.co/NFt3m5yrwa pic.twitter.com/VA0v9HC6CB

— ANI (@ANI) February 2, 2021