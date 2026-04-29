Pan Masala Plastic Ban : पान मसाला खाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकार आता पर्यावरण आणि सामान्य लोकांच्या आरोग्याबाबत एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.जर तुम्ही पान मसाला किंवा तंबाखू, गुटख्याचे सेवन करत असाल, तर तुम्हाला लवकरच त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये आमूलाग्र बदल दिसून येईल. केंद्र सरकारने या उत्पादनांच्या प्लास्टिक पॅकेजिंगवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे. परिणामी लहान प्लास्टिक पाऊचचा वापर लवकरच पूर्णपणे बंद केला जाण्याची शक्यता आहे..भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI)याच दिशेने 'अन्न सुरक्षा आणि मानके (पॅकेजिंग) सुधारणा नियम, २०२६' चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन बदलाचा पान मसाला आणि तंबाखू उद्योगांवर थेट परिणाम होणार आहे; कारण या उत्पादनांसाठी प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने आता ठेवले आहे..नवीन मसुदा नियमांनुसार, पान मसालाआणि गुटखा यांसारखी उत्पादने यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या प्लास्टिक पाकिटात किंवा सॅशेमध्ये विकली जाऊ शकणार नाहीत. या मुद्द्यावर सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे.या मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पॅकेजिंगच्या उद्देशाने प्लास्टिक, पॉलिथिन किंवा PVC सारख्या कोणत्याही कृत्रिम साहित्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई असेल. शिवाय, जी उत्पादने सहसा चकचकीत, ॲल्युमिनियम फॉइल आधारित पॅकेजिंगमध्ये विकली जातात, त्यांच्यावरही बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे..विशेष म्हणजे, ही बंदी केवळ विक्रीपुरतीच मर्यादित नाही. या मसुद्यानुसार, या उत्पादनांचे पॅकेजिंग, साठवणूक आणि वितरण करतानाही प्लास्टिकचा वापर कोणत्याही स्वरूपात करण्यास मनाई असेल. प्लास्टिकचे सॅशे केवळ पर्यावरणासाठीच धोकादायक नाहीत, तर जनआरोग्याच्या दृष्टीनेही ते हानिकारक ठरत आहेत, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे..नैसर्गिक पर्यायांचा वापर एकदा प्लास्टिकवरील बंदी लागू झाली की, असा प्रश्न निर्माण होतो की, मग ही उत्पादने विकली कशी जातील? यावर उपाय म्हणून, सरकारने नैसर्गिक आणि पुनर्वापर करता येण्याजोगे साहित्य पर्यायी म्हणून सुचवले आहे. पान मसाला उत्पादकांना आता कागद, पेपरबोर्ड किंवा सेल्युलोज यांसारख्या नैसर्गिक साहित्याचा वापर करणे अनिवार्य असेल. याव्यतिरिक्त, कथिलाच्या (tin) डब्यांचा, तसेच काचेच्या बाटल्या किंवा बरण्यांचा वापर करण्यासही परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश अशा उत्पादनांमुळे पर्यावरणाचे होणारे गंभीर नुकसान रोखणे हा आहे. पान मसाला आणि तंबाखूच्या लहान प्लास्टिकच्या पुड्या अनेकदा गटारांमध्ये आणि रस्त्यांच्या कडेला साचतात; यामुळे कचऱ्याचे प्रचंड ढीग निर्माण होतात, ज्यांची विल्हेवाट लावणे जवळजवळ अशक्य असते. नैसर्गिक साहित्याचा वापर केल्यास हा कचरा कमी करण्यास मदत होईल. .सूचना मागवल्याFSSAI ने हा मसुदा जनतेच्या अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध केला असून, पुढील ३० दिवसांच्या आत सर्वसामान्य जनता आणि या क्षेत्रातील संबंधित घटकांकडून सूचना किंवा आक्षेप मागवले आहेत. या ३० दिवसांच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या प्रतिक्रियांचा आढावा घेतल्यानंतरच, सरकार या विषयावर अंतिम निर्णय घेईल आणि त्यानंतर त्याची कायद्याच्या स्वरूपात अंमलबजावणी करेल.