Pan Masala Plastic Ban : पान मसाला खाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Eco friendly Packaging India : पर्याय म्हणून कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज, टिन डबे आणि काचेच्या बाटल्या वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. हा मसुदा सध्या जनतेच्या अभिप्रायासाठी खुला असून ३० दिवसांत सूचना मागवल्या आहेत.
Plastic pouch ban on pan masala and gutkha products under new FSSAI rules promoting eco-friendly packaging alternatives.

Yashwant Kshirsagar
केंद्र सरकार आता पर्यावरण आणि सामान्य लोकांच्या आरोग्याबाबत एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.जर तुम्ही पान मसाला किंवा तंबाखू, गुटख्याचे सेवन करत असाल, तर तुम्हाला लवकरच त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये आमूलाग्र बदल दिसून येईल. केंद्र सरकारने या उत्पादनांच्या प्लास्टिक पॅकेजिंगवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे. परिणामी लहान प्लास्टिक पाऊचचा वापर लवकरच पूर्णपणे बंद केला जाण्याची शक्यता आहे.

